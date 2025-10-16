Старт опалювального сезону в Одесі відкладено через ліміти на газ: коли подадуть тепло

Опалювальний сезон в Одесі розпочнеться не раніше 1 листопада через введені обмеження на споживання газу.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Одеську міську раду .

Заступниця міського голови Анна Позднякова зазначила, що інфраструктура міста готова до старту сезону, але фактичний початок визначається розпорядженням мера. Через можливий дефіцит палива влада готує пункти обігріву, зокрема у школах і дитсадках із твердопаливними котлами.

Також у місті забезпечать безперебійне живлення базових станцій мобільних операторів: генератори та акумулятори мають підтримувати роботу зв’язку 24/7. Позднякова підкреслила, що власники генераторів повинні мати паливо мінімум на три дні.