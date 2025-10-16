Старт опалювального сезону в Одесі відкладено через ліміти на газ: коли подадуть тепло
Опалювальний сезон в Одесі розпочнеться не раніше 1 листопада через введені обмеження на споживання газу.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Одеську міську раду.
Заступниця міського голови Анна Позднякова зазначила, що інфраструктура міста готова до старту сезону, але фактичний початок визначається розпорядженням мера. Через можливий дефіцит палива влада готує пункти обігріву, зокрема у школах і дитсадках із твердопаливними котлами.
Також у місті забезпечать безперебійне живлення базових станцій мобільних операторів: генератори та акумулятори мають підтримувати роботу зв’язку 24/7. Позднякова підкреслила, що власники генераторів повинні мати паливо мінімум на три дні.
Нагадаємо, у Київській області починають підготовку до опалювального сезону. Рішення про подачу тепла ухвалюватимуть місцеві ради, орієнтуючись на середньодобову температуру нижче +8°C протягом трьох діб.
РБК-Україна писало, що початок опалювального сезону в Україні може відкладатися через пошкодження газової інфраструктури російськими ударами та дефіцит палива. Мери міст закликають відтермінувати старт опалення, щоб забезпечити стабільну роботу систем та зменшити споживання газу.
Водночас рішення про подачу тепла ухвалюють місцеві органи влади, орієнтуючись на температуру, а соціально важливі об’єкти - лікарні, школи і дитсадки - підключаються першочергово.