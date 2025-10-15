ua en ru
Коли у Київській області з’явиться тепло в будинках: названо ключову умову

Середа 15 жовтня 2025 16:11
UA EN RU
Коли у Київській області з’явиться тепло в будинках: названо ключову умову Фото: Опалювальний сезон в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Київській області розпочинають підготовку до старту опалювального сезону. Рішення про подачу тепла в оселі регулюють органи місцевого самоврядування.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення начальника Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника.

За його словами, рішення про подачу тепла ухвалюватимуть органи місцевого самоврядування, орієнтуючись на температуру повітря. Рекомендовано розпочинати опалення, коли середньодобова температура тримається нижче +8°C протягом трьох діб поспіль.

"Це вже четверта зима в умовах повномасштабної війни. Ворог продовжує атакувати критичну інфраструктуру, тож Київщина нарощує заходи додаткового захисту", - наголосив Калашник.

Окрім підготовки систем теплопостачання, в області перевірили готовність дорожніх служб до зими. Техніка мобілізована, є необхідні запаси посипкових матеріалів.

Очільник ОВА також закликав мешканців відповідально поставитися до підготовки: перевірити справність авто, перейти на зимову гуму та уникати поїздок у складних погодних умовах без потреби.

Нагадаємо, "Київтеплоенерго" закликало мешканців столиці перевірити термін повірки лічильників опалення та гарячої води перед стартом опалювального сезону. У разі прострочення прилади не можуть використовуватись для нарахувань - тоді оплату рахуватимуть за нормативом або за даними будинкового лічильника.

Також ми розповідали, коли почнуть вмикати опалення у різних регіонах України.

