Коли у Київській області з’явиться тепло в будинках: названо ключову умову

У Київській області розпочинають підготовку до старту опалювального сезону. Рішення про подачу тепла в оселі регулюють органи місцевого самоврядування.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення начальника Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника .

За його словами, рішення про подачу тепла ухвалюватимуть органи місцевого самоврядування, орієнтуючись на температуру повітря. Рекомендовано розпочинати опалення, коли середньодобова температура тримається нижче +8°C протягом трьох діб поспіль.

"Це вже четверта зима в умовах повномасштабної війни. Ворог продовжує атакувати критичну інфраструктуру, тож Київщина нарощує заходи додаткового захисту", - наголосив Калашник.

Окрім підготовки систем теплопостачання, в області перевірили готовність дорожніх служб до зими. Техніка мобілізована, є необхідні запаси посипкових матеріалів.

Очільник ОВА також закликав мешканців відповідально поставитися до підготовки: перевірити справність авто, перейти на зимову гуму та уникати поїздок у складних погодних умовах без потреби.