В Україні починається опалювальний сезон: коли чекати тепло у квартирах

В Україні поступово розпочинається опалювальний сезон 2025-2026. У більшості регіонів тепло наразі подають лише до соціальних закладів - дитсадків, шкіл, лікарень. Житлові будинки підключатимуть після стійкого похолодання.

Вінницька область

У Хмільницькій громаді тепло подали з 1 жовтня, першими - школи, садочки, ліцей і аграрний центр. З 16 жовтня опалення отримають лікарні, школи мистецтв, спортзаклади та житлові будинки.

Волинська область

У Луцьку тепло поки не подали - рішення ухвалять 15 жовтня. Комунальники вже заповнюють системи теплопостачання. У Володимирі з 6 жовтня опалення отримали лікарні та соцзаклади, а в Нововолинську - центральна міська лікарня.

Дніпро

У Дніпрі комунальне підприємство "Теплоенерго" готове до опалювального сезону на 99%. Завершуються останні підготовчі роботи на котельнях і теплопунктах, зокрема оновлено обладнання для економії електроенергії та стабільної подачі води.

Водночас мер Дніпра Борис Філатов закликав відтермінувати старт опалювального сезону через складну ситуацію в енергосистемі. Він пропонує запустити тепло одночасно по всій країні, щоб уникнути перевантаження мереж, і попередив, що зима буде непростою.

Житомир

Опалювальний сезон у місті стартує 15 жовтня. Спершу тепло подадуть до шкіл, дитсадків і лікарень, потім - у житловий фонд. Влада закликає економити енергоносії через обмежені ресурси газу.

Закарпатська область

Ужгород став першим містом на Закарпатті, де офіційно розпочався опалювальний сезон. З 2 жовтня тепло почали подавати до закладів освіти, охорони здоров’я, культури та інших бюджетних установ. Відповідне розпорядження підписав міський голова Богдан Андріїв, рекомендувавши керівникам вмикати опалення за потреби - коли температура повітря опускається нижче норми.

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську з 10 жовтня починають подавати тепло до медичних, освітніх і позашкільних закладів, що мають власні котельні. Відповідне розпорядження підписав міський голова Руслан Марцінків.

З 13 жовтня опалення планують підключати у дитсадках і школах, а з 13 по 19 жовтня - поступово в житлових будинках громади. Повний запуск триватиме близько трьох-чотирьох тижнів. Мер зазначив, що включення загальних котелень залежатиме від рішень уряду та газопостачальників і попередив про можливі технічні збої під час старту сезону.

Київ

У столиці з 3 жовтня почали підключати до опалення лікарні, дитсадки, школи та інші соціальні установи - за індивідуальними заявками.

"Більшість будівель мають індивідуальні теплові пункти, що дозволяє ефективно регулювати споживання енергії", - зазначив мер Віталій Кличко.

Питання підключення житлових будинків вирішуватимуть з урахуванням погоди та стану енергосистеми.

Львів

Із 1 жовтня у Львові розпочалось точкове підключення до тепла - першими його отримали медзаклади. На 10 жовтня опалення подали вже до 285 бюджетних установ, однак житлові будинки поки залишаються без тепла.

Міський голова Андрій Садовий пояснив, що місто має лише половину необхідного ліміту газу, тому пріоритет - соціальна сфера. Також у Львові готуються до можливих надзвичайних ситуацій узимку: тестують альтернативні джерела енергії, системи опалення та роботу світлофорів без електропостачання.

Миколаїв

У Миколаєві початок опалювального сезону відтерміновують для економії газу. Голова ОВА Віталій Кім повідомив, що мережі готові, але тепло подадуть після стійкого похолодання.

Міський голова Олександр Сєнкевич зазначив, що у місті замінюють теплотраси та готують резервні варіанти на випадок атак по енергетичній інфраструктурі.

Одеська область

В Одеській області опалювальний сезон розпочнуть, коли середньодобова температура три дні поспіль буде нижчою за +8°C. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Поки тепло не вмикатимуть - регіон готується до зими, перевіряють пункти обігріву та запаси пального. Усі лікарні, школи й дитсадки забезпечені генераторами, а резерв палива розрахований щонайменше на 5-6 діб роботи.

Полтавська область

У Кременчуці з 9 жовтня тепло подали в дитячу лікарню та перинатальний центр. У Великобудищанській громаді опалення вмикатимуть з 15 жовтня, у Решетилівській - увімкнули з 10 жовтня. Для житлових будинків тепло з’явиться, коли середньодобова температура три дні поспіль буде +8°C або нижче.

Рівненська область

У Рівному вже підключили до тепла кілька медзакладів і дитячих садків - за індивідуальними заявками. У Сарненській громаді опалювальний сезон розпочався 10 жовтня. У Дубні рішення про старт опалення ухвалюватимуть із понеділка, 13 жовтня, а у Вараші тепло подають ще з 24 вересня.

Сумська область

У Сумському районі всі котельні перевірені та готові на 100%. Як повідомив голова РДА Михайло Мельник, на випадок блекаутів передбачені резервні джерела живлення й генератори.

Тернопільська область

У Тернополі з 3 жовтня тепло подають до медичних і освітніх установ. У Чорткові опалювальний сезон стартував 6 жовтня, у Підгаєцькій громаді - в медзакладах, а школи підключать після завершення тендерів на газ.

Харківська область

Харківська область приблизно на 98% готова до початку опалювального сезону. Як повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, першочергово тепло подадуть до соціальної інфраструктури - дитсадків, шкіл і лікарень. Підключення житлових будинків заплановане орієнтовно на 1 листопада, однак терміни можуть змінюватися залежно від погоди та безпекової ситуації.

Деякі об’єкти критичної інфраструктури вже отримали тепло. У кількох громадах опалення подали на модульні котельні, що працюють на твердому паливі.

Херсон

У Херсоні опалювальний сезон офіційно розпочався 1 жовтня. Власники індивідуального опалення вже користуються теплом, а житловий фонд і соціальні заклади підключатимуть пізніше. Начальник МВА Ярослав Шанько запевнив, що місто готове реагувати на надзвичайні ситуації.

Хмельницький

Опалювальний сезон розпочався 29 вересня - першими підключили школи, лікарні та культурні установи. Житлові будинки планують підключати після 15 жовтня за температури +8°C і нижче.

Черкаси

Місцеве "Теплокомуненерго" готове подавати тепло з 1 жовтня. Першими підключатимуть соціальні заклади за рішенням керівників.

"Бюджетні установи можуть вмикати опалення за потреби. Щодо масового старту - дивитимемось на погоду", - пояснив мер Черкас Анатолій Бондаренко.

Чернівецька область

У Чернівцях опалення поки не вмикали - його подадуть, коли температура опуститься нижче +8 °C. Міське "Теплокомуненерго" готує мережі та посилює енергетичну незалежність котелень. Натомість у Новоселицькій громаді тепло подали з 1 жовтня, поки що лише в бюджетну сферу.

Чернігівська область

У Чернігові готовність тепломереж до опалювального сезону становить 99%. Місцева влада розглядає кілька варіантів запуску тепла, зокрема із використанням альтернативних джерел енергії.

Ніжин підготувався на 96% і очікує загальнонаціонального рішення щодо синхронного старту опалювального періоду.