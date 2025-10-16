ua en ru
Старт отопительного сезона в Одессе отложен из-за лимитов на газ: когда подадут тепло

Четверг 16 октября 2025 14:45
UA EN RU
Старт отопительного сезона в Одессе отложен из-за лимитов на газ: когда подадут тепло Фото: Когда включат отопление в Одессе (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Отопительный сезон в Одессе начнется не раньше 1 ноября из-за введенных ограничений на потребление газа.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет.

Заместитель городского головы Анна Позднякова отметила, что инфраструктура города готова к старту сезона, но фактическое начало определяется распоряжением мэра. Из-за возможного дефицита топлива власти готовят пункты обогрева, в частности в школах и детсадах с твердотопливными котлами.

Также в городе обеспечат бесперебойное питание базовых станций мобильных операторов: генераторы и аккумуляторы должны поддерживать работу связи 24/7. Позднякова подчеркнула, что владельцы генераторов должны иметь топливо минимум на три дня.

Напомним, в Киевской области начинают подготовку к отопительному сезону. Решение о подаче тепла будут принимать местные советы, ориентируясь на среднесуточную температуру ниже +8°C в течение трех суток.

РБК-Украина писало, что начало отопительного сезона в Украине может откладываться из-за повреждения газовой инфраструктуры российскими ударами и дефицита топлива. Мэры городов призывают отсрочить старт отопления, чтобы обеспечить стабильную работу систем и уменьшить потребление газа.

В то же время решение о подаче тепла принимают местные органы власти, ориентируясь на температуру, а социально важные объекты - больницы, школы и детсады - подключаются в первую очередь.

