Старт отопительного сезона в Одессе отложен из-за лимитов на газ: когда подадут тепло

Отопительный сезон в Одессе начнется не раньше 1 ноября из-за введенных ограничений на потребление газа.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет.

Заместитель городского головы Анна Позднякова отметила, что инфраструктура города готова к старту сезона, но фактическое начало определяется распоряжением мэра. Из-за возможного дефицита топлива власти готовят пункты обогрева, в частности в школах и детсадах с твердотопливными котлами. Также в городе обеспечат бесперебойное питание базовых станций мобильных операторов: генераторы и аккумуляторы должны поддерживать работу связи 24/7. Позднякова подчеркнула, что владельцы генераторов должны иметь топливо минимум на три дня.