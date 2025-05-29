Ярмолюк уклав новий контракт в АПЛ: пов'язав долю з клубом на шість років

Півзахисник збірної України Єгор Ярмолюк уклав новий контракт з англійським "Брентфордом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Що відомо про нову угоду Нова угода розрахована до 2031 року. Також клуб має опцію продовження контракту ще на рік. Фінансові деталі не розголошуються. Зазначимо, що дія попередньої угоди була розрахована до 2028 року. У чемпіонаті АПЛ-2024/25 "Брентфорд" фінішував на 10-му місці. 21-річний українець провів у сезоні 35 матчів за команду в усіх турнірах. Результативних дій у нього не було.