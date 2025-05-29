ua en ru
Чт, 29 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ярмолюк уклав новий контракт в АПЛ: пов'язав долю з клубом на шість років

Брентфорд, Четвер 29 травня 2025 17:54
UA EN RU
Ярмолюк уклав новий контракт в АПЛ: пов'язав долю з клубом на шість років Фото: Єгор Ярмолюк (instagram.com/yarmoliuk_yehor)
Автор: Андрій Костенко

Півзахисник збірної України Єгор Ярмолюк уклав новий контракт з англійським "Брентфордом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Що відомо про нову угоду

Нова угода розрахована до 2031 року. Також клуб має опцію продовження контракту ще на рік. Фінансові деталі не розголошуються.

Зазначимо, що дія попередньої угоди була розрахована до 2028 року.

У чемпіонаті АПЛ-2024/25 "Брентфорд" фінішував на 10-му місці. 21-річний українець провів у сезоні 35 матчів за команду в усіх турнірах. Результативних дій у нього не було.

Ярмолюк уклав новий контракт в АПЛ: пов'язав долю з клубом на шість років

Хто такий Єгор Ярмолюк

Народився 1 березня 2004 року у Верхньодніпровську Дніпропетровської області. Вихованець академій "Сталі" (Кам'янське), "Дніпра" та "Дніпра-1".

Саме у складі «Дніпра-1» він дебютував у Прем’єр-лізі України – це сталося у червні 2020 року, коли футболісту було 16 років і 140 днів. Таким чином, він став одним із наймолодших дебютантів в історії чемпіонатів України.

У липні 2022 року підписав контракт із клубом англійської Прем’єр-ліги "Брентфорд". Спочатку виступав за молодіжну команду, а згодом почав залучатися до матчів основного складу. У жовтні 2023 року Ярмолюк дебютував у АПЛ, а в листопаді вперше вийшов у стартовому складі проти "Арсенала", ставши наймолодшим гравцем основи "Брентфорда" в елітному дивізіоні з 1947 року.

На юнацькому і молодіжному рівні грав за збірні України всіх вікових категорій – від U-15 до U-23. Дебют за національну збірну України відбувся 20 березня 2025 року у матчі Ліги націй проти Бельгії (3:1).

Раніше повідомили про контакти двох грандів АПЛ з "Бенфікою" щодо трансферу Трубіна.

Також пояснили, чи можна вважати Мудрика переможцем Ліги конференцій.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Купувати долари зараз немає сенсу: бліц-інтерв'ю з фінансовим аналітиком
Купувати долари зараз немає сенсу: бліц-інтерв'ю з фінансовим аналітиком
DAILY
Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів
Уляна Безпалько, Юлія Акимова, Дмитро Олійник Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів