"Крістал Пелес" здолав "Ліверпуль" у серії пенальті та здобув Суперкубок Англії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Суперкубок Англії-2025

"Ліверпуль" – "Крістал Пелес" – 2:2, пенальті - 2-3

Голи: Екітіке, 4, Фрімпонг, 21 – Матета, 17 (пенальті), Сарр, 77

Оглядини нового "Ліверпуля"

Цей поєдинок, окрім результату, був цікавий ще тим, як виглядатиме оновлений чемпіон Англії, здійснивший влітку декілька гучних трансферів.

"Червоні" вклали понад 300 млн євро у підписання Флоріана Вірца, Уго Екітіке, Мілоша Керкеза та Джеремі Фрімпонга. Тож перед наставником команди Арне Слотом стояло завдання швидко інтегрувати новачків у команду та зберегти результативність оновленого складу.

У бій – без розвідки

Матч проходив на головній арені Англії – лондонському "Вемблі". Те, що новачки "Ліверпуля" чудово адаптувалися в новій команді показали вже стартові хвилини.

"Ліверпуль" відкрив рахунок першим же ударом по воротах. А атаку організували саме новачки. Вірц віддав передачу на Екітіке, той змістився вздовж лінії штрафного майданчика і, попри опір захисників, точно пробив у дальній нижній кут. Голкіпел "Пелес" Хендерсон стрибнув, але врятувати ворота не зміг.

Проте столичні футболісти і не думали здаватися. Спочатку шанс мав Матета, який вибіг на рандеву з Алісоном, але не зміг переграти голкіпера "червоних". А буквально в наступній атаці ван Дейк запізнився з відбором у своєму штрафному та наступив на ногу Сарру. Пенальті! Вирок с "точки" чітко виконав Матета – 1:1.

Втім "орли" теж раділи недовго. "Ліверпуль" миттєво знову вийшов уперед. Відзанчився ще один новобранець чемпіонів – Фрімпонг. Із правого флангу за складною траєкторією він закинув м'яч просто за комір Хендерсону, перебуваючи під доволі гострим кутом.

На цьому безумство перших хвилин завершилось. До завершення першої половини гра проходила під диктовку "Ліверпуля", але вже без вбивчих моментів.

Порятунок "Крістал Пелас" та серія пенальті

По перерві гра вирівнялась. Спочатку Екітвке міг робити дубль, але цього разу не скористався пасом Вірца.

А потім "Кріста Пелес" спромігся на дві дуже небезпечні атаки протягом п'яти хвилин. У першій з них Сарр не дістався до м'яча на дальній стійці, коли Матета головою підрізав туди подачу Гехі з лівого флангу. А в другій Алісон чудово зреагував на хитрий постріл Езе.

І все ж таки і він був безсилий на 77-й хвилині, коли Сарр відкрився між Керкезом та ван Дейком, після чого переграв воротаря, пробивши в ближній кут від штанги.

А потім "Ліверпулю" пощастило. В наступній атаці "орлів" м'яч після улару того ж Сарра явно влучив у руку Макаллістеру. Але суддя, після перегляду ВАР, вирішив другий пенальті у ворота чемпіонів не призначати.

Сарр був дуже активним в останні хвилини і міг принести своїй команді перемогу. Проте основні 90 хвилин матчу завершилися внічию - 2:2.

Настав час серії пенальті і в цій футбольній лотереї Фортуна посміхнулась футболістам "Крістал Пелес". У "Ліверпуля з "точки" схибили Салах, Макаллістер та Еліотт.

Лондонська команда, яка майже за 120 років свого існування не вигравала жодного трофею, за півроку в 2025-му здобула цілих два. Спочатку Кубок Англії, а потім - і Суперкубок.