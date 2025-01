Starship Маска вибухнув після запуску, авіарейсам довелось змінювати маршрути через уламки (відео)

Ракета розпалась вже через кілька хвилин після запуску. Starship вперше ніс випробувальне навантаження з макетів супутників, але без екіпажу.

Внаслідок вибуху уламки, залишаються за собою димові сліди, пронизували небо над столицею Гаїті Порт-о-Пренсом.

Success is uncertain, but entertainment is guaranteed!

