Starship Маска вибухнув після запуску, авіарейсам довелось змінювати маршрути через уламки (відео)
Ракета SpaceX Starship вибухнула під час льотних випробувань. Через падіння уламків авіакомпаніям довелось змінювати курс літаків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ракета розпалась вже через кілька хвилин після запуску. Starship вперше ніс випробувальне навантаження з макетів супутників, але без екіпажу.
Внаслідок вибуху уламки, залишаються за собою димові сліди, пронизували небо над столицею Гаїті Порт-о-Пренсом.
Success is uncertain, but entertainment is guaranteed!— Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2025
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"Ми втратили весь зв'язок з кораблем - це, по суті, говорить нам про те, що з розгінним блоком сталася аномалія", - пояснив менеджер з комунікацій SpaceX Ден Хуот.
Через вибух ракети десятки комерційних рейсів були змушені перенаправити свої літаки, аби уникнути потенційного зіткнення з уламками. Згідно з даними FlightRadar24, вильоти низки рейсів у штаті Флорида також були затримані.
"Успіх непевний, але розваги гарантовані!", - відреагував засновник SpaceX Ілон Маск.
Watch Starship's seventh flight test → https://t.co/QNCSPTewLA https://t.co/wWJtyFMrfI— SpaceX (@SpaceX) January 14, 2025
Повне відео запуску ракети
Starship
Starship - це багаторазова ракетно-космічна система, яку розробляє SpaceX для перевезення вантажів і пасажирів на орбіту Землі, Місяць, Марс та інші об'єкти в космосі. Система складається з двох ступенів: прискорювача Super Heavy та космічного корабля Starship, обидва з яких розраховані на багаторазове використання.
Не усі попередні запуски ракети були успішними також. Наприклад, у квітні 2023-го Starship вибухнув вибухнув після запуску.
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