ua ru
Чт, 20 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

SpaceX Ілона Маска вперше запустила корабель Starship, але політ був не довгим

Новость на русском →
Четвер 20 квітня 2023 16:36
SpaceX Ілона Маска вперше запустила корабель Starship, але політ був не довгим Фото: SpaceX здійснила запуск надважкої ракети Starship (twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, здійснила перший запуск надважкої ракети Starship, яка повинна в майбутньому доставити людей на Марс.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу SpaceX.

Ракета стартувала з майданчика в Техасі в межах тестового запуску.

Онлайн-трансляція запуску

Після початку запуску стало відомо про те, що частина двигунів Raptor, які були встановлені на ракетоносії Super Heavy - вийшли з ладу.

Момент запуску ракети

Вже через хвилину ракета почала обертатись внаслідок чого збилась із правильного курсу. Трохи пізніше Starship все ж вибухнула над Мексиканською затокою.

Перед запуском Маск відзначив, що для успішного запуску ракети може знадобитись кілька спроб.

SpaceX, зі свого боку, обіцяє вивчити проблеми, які виникли під час під час запуску й продовжити роботу над Starship.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у квітня Федеральне управління цивільної авіації США задовольнило запит компанії SpaceX на льотні випробування ракети Starship.

Перший тестовий політ повинен був відбутись ще в понеділок 17 квітня, однак компанія перенесла його через проблеми з клапаном тиску.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
SpaceX Сполучені Штати Америки Илон Маск
NEWS
Майже 700 окупантів та 10 БПЛА: Генштаб оновив втрати Росії в Україні
Майже 700 окупантів та 10 БПЛА: Генштаб оновив втрати Росії в Україні
DAILY
Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни