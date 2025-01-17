Starship Маска взорвался после запуска, авиарейсам пришлось менять маршруты из-за обломков (видео)
Ракета SpaceX Starship взорвалась во время летных испытаний. Из-за падения обломков авиакомпаниям пришлось менять курс самолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Ракета распалась уже через несколько минут после запуска. Starship впервые нес испытательную нагрузку из макетов спутников, но без экипажа.
Вследствие взрыва обломки, оставляющие за собой дымовые следы, пронизывали небо над столицей Гаити Порт-о-Пренсом.
Успех неопределен, но развлечение гарантировано!- Elon Musk (@elonmusk) 16 января 2025 года
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"Мы потеряли всю связь с кораблем - это, по сути, говорит нам о том, что с разгонным блоком произошла аномалия", - пояснил менеджер по коммуникациям SpaceX Дэн Хуот.
Из-за взрыва ракеты десятки коммерческих рейсов были вынуждены перенаправить свои самолеты, чтобы избежать потенциального столкновения с обломками. Согласно данным FlightRadar24, вылеты ряда рейсов в штате Флорида также были задержаны.
"Успех неопределенный, но развлечения гарантированы!", - отреагировал основатель SpaceX Илон Маск.
Watch Starship's seventh flight test → https://t.co/QNCSPTewLA https://t.co/wWJtyFMrfI- SpaceX (@SpaceX) 14 января 2025 года
Полное видео запуска ракеты
Starship
Starship - это многоразовая ракетно-космическая система, которую разрабатывает SpaceX для перевозки грузов и пассажиров на орбиту Земли, Луну, Марс и другие объекты в космосе. Система состоит из двух ступеней: ускорителя Super Heavy и космического корабля Starship, обе из которых рассчитаны на многоразовое использование.
Не все предыдущие запуски ракеты были успешными также. Например, в апреле 2023-го Starship взорвался взорвался после запуска.
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