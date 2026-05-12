Стармер взяв відповідальність за провал на виборах, однак пообіцяв боротися за посаду

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що не залишить посаду, незважаючи на розгромну поразку лейбористів на місцевих виборах і зростаючий тиск усередині партії. Відразу після промови британські державні облігації впали, а нові голоси всередині партії закликали його піти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Дохідність 10-річних британських держоблігацій зросла на 0,06 відсоткового пункту - піднявшись вище 5%. Дохідність 30-річних, чутливіших до політичної нестабільності, зросла на 0,10 пункту до 5,67%. Британські облігації показали гірший результат порівняно з іншими європейськими ринками.

Що сказав Стармер

У ключовій промові прем'єр визнав, що частина людей ним "розчарована", взяв відповідальність за результати виборів, але заявив, що боротиметься за посаду навіть у разі внутрішньопартійного голосування.

"Я не піду", - підкреслив він.

Реакція всередині партії

Депутатка Кетрін Вест, яка погрожувала негайно кинути виклик Стармеру, відступила від цього плану, але оголосила про збір підписів серед лейбористських депутатів - з вимогою встановити терміни виборів нового лідера у вересні. Голова впливової "Групи зростання" Кріс Кертіс також закликав прем'єра піти.

Міністр культури Ліза Нанді підтримала повернення мера Манчестера Енді Бернема до Вестмінстера. Навколо міністра охорони здоров'я Веса Стрітінга тривають чутки про можливий виклик Стармеру - його союзники це заперечують.