Ексміністр охорони здоров'я Британії кинув виклик Стармеру і балотуватиметься в прем'єри
Колишній міністр охорони здоров'я Великої Британії Вес Стрітінг балотуватиметься на посаду лідера Лейбористської партії. Він готовий кинути виклик чинному прем'єру Кіру Стармеру в разі оголошення внутрішньопартійних виборів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Деталі заяви Стрітінга
Ексміністр підтвердив свої амбіції на щорічній конференції групи прихильників лейбористів "Прогрес", які представляють модернізаційне крило партії.
Його заява пролунала за кілька днів після того, як він пішов у відставку з міністерської посади та закликав Стармера чітко визначити графік свого відходу від влади.
"Нам потрібні належні змагання з найкращими кандидатами на полі, і я буду балотуватися", - наголосив Стрітінг.
Окрім внутрішньопартійних питань, політик жорстко розкритикував Brexit, назвавши вихід Британії з ЄС "катастрофічною помилкою", яка послабила країну до рівня допромислової революції.
Стрітінг переконаний, що Лондон має прагнути повернення до блоку та побудувати нові особливі стосунки з Європою.
Хто ще претендує на посаду
Позиції чинного прем'єра Кіра Стармера значно похитнулися. Крім Стрітінга, про свої прем'єрські амбіції вже натякнув мер Великого Манчестера Енді Бернем.
Він заявив про намір балотуватися на нещодавно звільнене місце у парламенті, що є обов'язковою юридичною передумовою для подальшої боротьби за лідерство в партії.
Згідно з внутрішніми правилами Лейбористської партії, для запуску процедури виборів нового лідера кожен претендент повинен спочатку заручитися офіційною підтримкою щонайменше 20% членів парламенту від своєї політсили.
Криза в уряді Великої Британії
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що не залишить посаду. Він узяв на себе повну відповідальність за розгромну поразку лейбористів на місцевих виборах, однак пообіцяв продовжувати боротьбу, попри падіння британських державних облігацій та зростаючий тиск усередині партії.
Згодом політична криза загострилася, і частина чиновників відкрито виступила проти очільника уряду. Зокрема, відразу шість міністрів Кабінету міністрів Великої Британії скоординували свої зусилля, щоб офіційно вимагати відставки прем’єра через незадовільні результати виборів.
Ситуація переросла у відкритий кабінетний бунт, коли перші топпосадовці почали залишати свої крісла. Так, міністр охорони здоров'я Вес Стрітінг подав у відставку, публічно заявив про повну "втрату довіри" до діючого прем'єр-міністра Кіра Стармера та фактично запустив процес масштабного внутрішньопартійного розколу.