Стармер бореться за лідерство після поразки лейбористів на місцевих виборах

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер у понеділок виступить із ключовою промовою, яка може визначити його політичне майбутнє. Після розгромної поразки лейбористів на місцевих виборах, включно з історичною втратою контролю у валлійському парламенті, кілька потенційних конкурентів уже готуються до боротьби за лідерство в партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Що сталося на виборах

Місцеві вибори минулого четверга стали для лейбористів катастрофою. Популістська партія Reform UK Найджела Фараджа здобула перемоги по всій країні. Результати переконали багатьох у Лейбористській партії, що перед наступними загальними виборами - не пізніше серпня 2029 року - партія потребує зміни лідера.

Що скаже Стармер

У промові прем'єр пообіцяє "зустріти виклики" і визнає, що "поступових змін недостатньо". Він зобов'язається зміцнити відносини з ЄС - через десятиліття після Brexit. Стармер також зосередиться на вартості життя та національній безпеці.

Конкуренти на старті

Маловідома депутатка Кетрін Вест вже оголосила про намір балотуватися на лідера, якщо ніхто інший не вийде вперед. Міністр охорони здоров'я Вес Стрітінг також перебуває під тиском соратників, які закликають його вступити в гонку.

Букмекерська платформа Polymarket оцінює шанси виходу Стармера з посади до кінця року у 70%. Фунт стерлінгів у неділю ввечері просів на 0,4% - до приблизно 1,357 долара.

Складні союзи

Мер Великого Манчестера Енді Бернем - фаворит лівого крила партії - наразі не може балотуватися, оскільки не є членом парламенту. Частина лейбористів свідомо затягує час, щоб дати Бернему можливість отримати місце в Палаті громад і вступити в гонку.

Це створює парадоксальну ситуацію: союзники Бернема фактично підтримують Стармера - щоб виграти час для свого кандидата.