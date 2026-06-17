Стармер жорстко відреагував на постріли корабля РФ в бік британської яхти

Британський прем'єр прокоментував інцидент за участю російського фрегата під час свого візиту до Франції, де проходить саміт G7. Він засудив дії російських військових поблизу територіальних вод Великої Британії.

"Те, що сталося в Ла-Манші, викликає глибоке занепокоєння. Це було безрозсудно. Цього не мало статися. Пара на яхті, мабуть, була налякана", - наголосив Стармер.

За даними Міністерства оборони Британії, російське військове судно на момент інциденту дрейфувало. У відомстві підтвердили, що постріли в бік цивільного судна мали попереджувальний характер.

Що передувало

Нагадаємо, напередодні "Адмірал Григорович" відкрив попереджувальний вогонь поблизу британської цивільної яхти в акваторії Ла-Маншу.

Інцидент стався після того, як судна опинилися на невеликій відстані одне від одного. Російський військовий корабель здійснив кілька попереджувальних пострілів.

"Адмірал Григорович" входить до складу Чорноморського флоту РФ і вже кілька тижнів перебуває неподалік британських територіальних вод. Він також супроводжував танкери "тіньового флоту" Росії.

У Міністерстві оборони РФ заявили, що британська яхта нібито небезпечно наблизилася до військового корабля та не відповідала на запити по радіозв'язку. Саме тому, за версією російської сторони, було ухвалено рішення здійснити попереджувальний постріл.