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Стармер жестко отреагировал на выстрелы корабля РФ в сторону британской яхты

12:13 17.06.2026 Ср
2 мин
Как инцидент прокомментировали в Минобороны?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Кир Стармер (Getty Images)

Предупредительные выстрелы российского военного корабля "Адмирал Григорович" по британской гражданской яхте в Ла-Манше были "безрассудными".

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Британский премьер прокомментировал инцидент с участием российского фрегата во время своего визита во Францию, где проходит саммит G7. Он осудил действия российских военных вблизи территориальных вод Великобритании.

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"То, что произошло в Ла-Манше, вызывает глубокую обеспокоенность. Это было безрассудно. Такого не должно было произойти. Пара на яхте, видимо, была напугана", - подчеркнул Стармер.

По данным Министерства обороны Великобритании, российское военное судно на момент инцидента дрейфовало. В ведомстве подтвердили, что выстрелы в сторону гражданского судна носили предупредительный характер.

Что предшествовало

Напомним, накануне "Адмирал Григорович" открыл предупредительный огонь вблизи британской гражданской яхты в акватории Ла-Манша.

Инцидент произошел после того, как суда оказались на небольшом расстоянии друг от друга. Российский военный корабль произвел несколько предупредительных выстрелов.

"Адмирал Григорович" входит в состав Черноморского флота РФ и уже несколько недель находится недалеко от британских территориальных вод. Он также сопровождал танкеры "теневого флота" России.

В Министерстве обороны РФ заявили, что британская яхта якобы опасно приблизилась к военному кораблю и не отвечала на запросы по радиосвязи. Именно поэтому, по версии российской стороны, было принято решение произвести предупредительный выстрел.

Стоит отметить, что в последнее время западные страны активизировали меры против схем обхода Россией нефтяных санкций. В частности, в начале июня ЕС разрешил принудительную остановку судов, входящих в состав российского "теневого флота".

На этом фоне в Совете Федерации РФ прозвучали радикальные предложения о минировании танкеров "теневого флота" с последующим их подрывом в случае задержания иностранными государствами, что могло бы привести к масштабным экологическим катастрофам.

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