Стармер жестко отреагировал на выстрелы корабля РФ в сторону британской яхты

Британский премьер прокомментировал инцидент с участием российского фрегата во время своего визита во Францию, где проходит саммит G7. Он осудил действия российских военных вблизи территориальных вод Великобритании.

"То, что произошло в Ла-Манше, вызывает глубокую обеспокоенность. Это было безрассудно. Такого не должно было произойти. Пара на яхте, видимо, была напугана", - подчеркнул Стармер.

По данным Министерства обороны Великобритании, российское военное судно на момент инцидента дрейфовало. В ведомстве подтвердили, что выстрелы в сторону гражданского судна носили предупредительный характер.

Что предшествовало

Напомним, накануне "Адмирал Григорович" открыл предупредительный огонь вблизи британской гражданской яхты в акватории Ла-Манша.

Инцидент произошел после того, как суда оказались на небольшом расстоянии друг от друга. Российский военный корабль произвел несколько предупредительных выстрелов.

"Адмирал Григорович" входит в состав Черноморского флота РФ и уже несколько недель находится недалеко от британских территориальных вод. Он также сопровождал танкеры "теневого флота" России.

В Министерстве обороны РФ заявили, что британская яхта якобы опасно приблизилась к военному кораблю и не отвечала на запросы по радиосвязи. Именно поэтому, по версии российской стороны, было принято решение произвести предупредительный выстрел.