ua en ru
Вт, 16 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Військовий корабель РФ здійснив попереджувальні постріли по британській яхті

18:40 16.06.2026 Вт
2 хв
Російське судно раніше супроводжувало танкери "тіньового флоту"
aimg Валерій Ульяненко
Військовий корабель РФ здійснив попереджувальні постріли по британській яхті Фото: російський корабель "Адмірал Григорович" (wikipedia org)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Російський військовий корабель "Адмірал Григорович" зробив попереджувальні постріли в бік цивільної британської яхти в Ла-Манші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Повідомляється, що у понеділок, 15 червня, берегова охорона отримала повідомлення від цивільного судна під британським прапором, яке плавало поблизу російського фрегата.

Читайте також: ЄС ударив санкціями по "тіньовому флоту" та оточенню Путіна

Британське судно повідомило, що російський корабель зробив попереджувальні постріли після того, як обидва судна наблизилися одне до одного в Ла-Манші.

"Адмірал Григорович" є одним із кораблів Чорноморського флоту РФ, який вже кілька тижнів перебуває поблизу британських вод. Він супроводжував танкери "тіньового флоту" росіян та плавав поблизу вітрової електростанції біля узбережжя Саффолка.

Два прибережні патрульні катери Королівського флоту класу "River" - HMS Mersey та HMS Tyne - супроводжували цей корабель Ла-Маншем вчора, до того як було зроблено попереджувальні постріли.

Нагадаємо, останнім часом міжнародна спільнота значно посилила боротьбу з нелегальними нафтовими перевезеннями Росії. На початку червня стало відомо, що Євросоюз дозволив примусово зупиняти судна російського тіньового флоту.

Такі кроки викликали помітне занепокоєння у Кремлі. Раніше помічник російського диктатора Микола Патрушев заявляв, що для захисту тіньового флоту Москва розглядає можливість супроводу суден конвоями через ризики затримань і можливих "диверсій".

Водночас у Раді Федерації РФ пролунала пропозиція мінувати російські тіньові танкери та підривати їх у разі затримання іноземними державами, щоб спровокувати масштабні екологічні наслідки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ла-Манш яхта
Новини
"Карти" з'явилися. Зеленський розповів, як Україна перехоплює ініціативу у війні
"Карти" з'явилися. Зеленський розповів, як Україна перехоплює ініціативу у війні
Аналітика
Не заперечуємо, ціни під час тривог та блекаутів можуть зростати: 10 запитань до Bolt
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Не заперечуємо, ціни під час тривог та блекаутів можуть зростати: 10 запитань до Bolt