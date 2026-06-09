ЄС дозволив зупиняти судна тіньового флоту РФ силою: що це змінює

ЄС переходить від спостереження до фізичних перевірок суден тіньового флоту РФ у Середземному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника Офісу президента України Владислава Власюка.

ЄС дозволив брати на абордаж

8 червня голова дипломатії ЄС Кая Каллас перед початком другого дня зустрічі міністрів оборони в Нікосії оголосила про перехід протидії тіньовому флоту РФ на новий рівень.

У межах операції IRINI - місії ЄС із забезпечення безпеки судноплавства у Середземному морі - військово-морські сили держав-членів отримали право підніматися на борт суден за наявності обґрунтованих підозр щодо їхньої ідентифікації або порушення міжнародних норм.

Що таке IRINI

Операцію IRINI створили у 2020 році в рамках мандату ООН - спочатку для контролю ембарго на постачання зброї до Лівії.

У 2025 році її повноваження розширили: до них додали моніторинг суден, які можуть обходити санкції, зокрема перевозити російську нафту. Проте до фізичних перевірок дійшло лише у 2026 році.

1 червня інспекційна група вперше піднялася на борт підсанкційного танкера MV Oneiroi в міжнародних водах Середземного моря. Судно перебуває під санкціями ЄС та України. Підставою стали підозри щодо використання неправдивого прапора та причетності до перевезення російської нафти.

До цього місія переважно обмежувалася спостереженням, радіоперевірками та інспекціями за згодою капітанів.

Реакція України

"Ми давно очікуємо більш чітких і рішучих дій у цьому напрямку з боку ЄС, оскільки діяльність російського тіньового флоту фіксується з 2023 р.", - заявив радник Офісу президента України Владислав Власюк.

За його словами, Україна підтримує посилення практичних заходів і розраховує на подальше розширення санкцій щодо морських перевезень російської нафти та нафтопродуктів у межах ЄС.

Водночас не вирішеним, за словами Власюка, залишається питання транспортування російської нафти північними морськими маршрутами - від Фінської затоки та Балтійського моря через Данські протоки до Північного моря.

Цей шлях Росія активно використовує для нафтового експорту, попри зусилля окремих країн. Швеція від початку року затримала чотири судна, одне з яких може бути передане Україні.