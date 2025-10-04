У середу 8 жовтня прем'єр-міністр Британії Кір Стармер здійснив свій перший візит до Індії на запрошення свого індійського колеги Нарендри Моді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
У МЗС Індії розповіли, що лідери зустрінуться в Мумбаї, щоб обговорити перебіг реалізації Всеосяжного стратегічного партнерства між Індією і Великою Британією. Йдеться про ініціативу, покликану розширити співпрацю між країнами з низки питань.
Також зустріч потрібна для того, щоб налагодити взаємодію з представниками бізнесу та лідерами промисловості після угоди про вільну торгівлю, укладеної в липні, коли Моді відвідав Велику Британію.
Крім того, лідери країн відвідають Global Fintech Fest (6-й Всесвітній фінтех-фестиваль у Мумбаї) і виступлять із програмними доповідями.
"Візит сприятиме розвитку імпульсу та змістовної складової візиту до Великої Британії... Моді до Великої Британії 23-24 липня 2025 року. Він надасть цінну можливість підтвердити спільне бачення Індії та Великої Британії щодо побудови перспективного партнерства", - резюмували в індійському Міністерстві закордонних справ.
Нагадаємо, що за даними NDTV, російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, відвідає Індію 5-6 грудня, щоб зустрітися з прем'єр-міністром Нарендрою Моді.
Також нещодавно ми писали, що за словами торгового радника Білого дому, Пітера Наварро, Індія, купуючи нафту в Росії, побічно фінансує військову компанію РФ проти України.
Кілька днів тому стало відомо, що влада Індії допомогла російському підсанкційному нафтопереробному заводу обійти обмеження ЄС.
Зокрема, НПЗ, що частково належить російській "Роснефти", налагодив співпрацю з банками, включно з State Bank of India, для проведення розрахунків у рупіях.