Влада Індії допомогла нафтопереробному заводу обійти санкції ЄС, - Bloomberg

Індія, Понеділок 29 вересня 2025 08:17
Влада Індії допомогла нафтопереробному заводу обійти санкції ЄС, - Bloomberg Фото: Індійський НПЗ обійшов санкції ЄС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Nayara Energy, що частково належить "Роснефти", знайшла способи обходу санкцій і повернулася до експорту. Основною сировиною стала російська нафта Urals.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Допомога уряду і банків

Через два місяці після запровадження санкцій, які поставили індійський НПЗ Nayara Energy на межу кризи, компанія поступово відновлює роботу. Цьому сприяє підтримка уряду і пошук обхідних схем розрахунків.

НПЗ, що частково належить російській "Роснефти", налагодив співпрацю з банками, зокрема State Bank of India, для проведення розрахунків у рупіях. Раніше UCO Bank отримав дозвіл уряду на роботу з Nayara і тепер обробляє міжнародні транзакції.

Виробництво та експорт

Компанія повертається до стабільних операцій і вже не обмежується тільки внутрішніми поставками на більш ніж 6500 автозаправок. Nayara відновила експорт за допомогою плавучих сховищ і флоту, що включає навіть судна під санкціями.

Один з державних переробників, Hindustan Petroleum, збільшив закупівлі продукції у Nayara. Завод у Вадінарі працює на 75% потужності, причому основною сировиною став російський сорт Urals, доповнений невеликими обсягами індійської нафти.

Наслідки санкцій ЄС

Санкції ЄС, оголошені в липні главою дипломатії Каї Каллас, стали несподіванкою для компанії. Вони призвели до кризи в управлінні та відключення базового програмного забезпечення, залежного від західних постачальників.

Кілька членів ради директорів, включно з генеральним директором Алессандро Дес Дорідесом, пішли у відставку. Криза посилилася після того, як судноплавні компанії розірвали контракти, а страховики за підтримки ЄС відмовилися від покриття ризиків.

Обмежений експорт

Незважаючи на відновлення роботи, проблеми зберігаються. Великі кредитори, включно з SBI, підтримують тільки внутрішні платежі в рупіях.

У вересні Nayara планує експортувати близько 2,2 млн барелів нафтопродуктів - менше половини торішнього обсягу. Більше половини поставок опинилося на стоянці біля Оману або передано через перевантаження з судна на судно.

Перспективи компанії

Частина продукції Nayara зберігається в танкерах на морі. З кінця серпня чотири плавучих сховища біля узбережжя Оману прийняли близько 130 тис. тонн палива.

Щоб знизити ризики, компанія веде переговори з Саудівською Аравією та Іраком про відновлення закупівель нафти. У Nayara розраховують, що відсутність американських санкцій дасть змогу швидко відновити поставки.

Союзник Росії

Росія покриває близько 40% потреб Індії в нафті, роблячи країну найбільшим покупцем російської морської нафти. До початку війни частка була менше 1%.

Торговий радник Білого дому Пітер Наварро заявив, що Індія перетворилася на центр переробки дешевої російської нафти. Компанії купують нафту зі значною знижкою, переробляють і експортують паливо в Європу, Африку та Азію. Доходи йдуть політично пов'язаним енергетичним олігархам і далі у військовий бюджет Путіна.

Індія продовжує активно закуповувати нафту з Росії, незважаючи на тиск США і нові санкції. Влада країни не дає сигналів про скорочення імпорту.

Міністр фінансів Індії Нірмала Сітхараман заявила, що Індія продовжить закупівлі російської нафти незважаючи на 50% тарифи США для індійських компаній.

