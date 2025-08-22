Індія не визнає фінансування війни в Україні та заграє з Китаєм, - радник Трампа

Про це заявив торговий радник Білого дому Пітер Наварро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на WION .

Виступаючи перед журналістами радник Трампа відкинув, що Індії потрібна російська нафта для задоволення своїх енергетичних потреб.

"До вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Індія імпортувала з Росії менше 1% нафти. Тому тепер аргумент, що якимось чином цей відсоток зріс до 30 або 35%, якимось чином їм потрібна російська нафта... це нісенітниця", - заявив Наварро.

Він додав, що індійські нафтопереробні заводи купують нафту зі знижкою, переробляють її і перепродують за вищими цінами за кордон.

"Їм не потрібна нафта. Це схема спекуляції на нафтопереробці", - сказав радник Білого дому, звинувативши Індію в тому, що вона є "пральнею для Кремля".

Також Наварро стверджує, що гроші, які індійська держава отримує від торгівлі зі США, перенаправляються назад на закупівлі російської нафти, побічно підтримуючи військову компанію Москви в Україні.

"Це безумство і (президент США Дональд Трамп - ред.) прекрасно бачить цю шахову дошку. Вам, хлопці, потрібно написати про це. Ось що там відбувається. І багато в чому шлях до миру лежить через Нью-Делі", - сказав радник Білого дому.

Паралельно він виступив на захист підвищення мит на індійські товари з 25% до 50% вже наступної середи, 27 серпня.



Наварро заявив, що Індія, "судячи з усього, не бажає визнавати свою роль у кровопролитті". Також він звинуватив Нью-Делі в "заграванні з Сі Цзіньпіном" і "увічненні війни".

"Я вважаю, що це станеться (збільшення тарифів проти Індії - ред.). Індія, схоже, не хоче визнавати свою роль. У кровопролитті. Просто не хоче. Вона просто заграє з Сі Цзіньпіном, ось що вона робить", - каже Наварро.

На запитання, чому Китай, який є ще одним великим покупцем російської нафти, - не стикається з аналогічними погрозами щодо тарифів, радник Трампа відповів так: "У нас уже діють 50% тарифи на Китай".

Він не став безпосередньо пов'язувати імпорт нафти Пекіном з Москви з тарифною політикою США, але заявив, що роль Індії за нинішніх умов важливіша.

Водночас Наварро назвав індійського прем'єра Нарендру Моді "великим лідером", закликавши при цьому уряд переглянути свою позицію. Він наголосив, що економічні рішення Індії пов'язані не тільки з торгівлею, а й з майбутнім війни в Україні.