Стармер впервые совершит визит в Индию для встречи с Моди: что будут обсуждать

В МИД Индии рассказали, что лидеры встретятся в Мумбаи, чтобы обсудить ход реализации Всеобъемлющего стратегического партнерства между Индией и Великобританией. Речь идет об инициативе, призванной расширить сотрудничество между странами по ряду вопросов.

Также встреча нужна для того, чтобы наладить взаимодействие с представителями бизнеса и лидерами промышленности после сделки о свободной торговле заключенной в июле, когда Моди посетил Великобританию.

Кроме того, лидеры стран посетят Global Fintech Fest (6-й Всемирный финтех-фестиваль в Мумбаи) и выступят с программными докладами.

"Визит будет способствовать развитию импульса и содержательной составляющей визита... Моди в Великобританию 23-24 июля 2025 года. Он предоставит ценную возможность подтвердить общее видение Индии и Великобритании в отношении построения перспективного партнерства", - резюмировали в индийском Министерстве иностранных дел.