Путін вперше з початку війни може відвідати Індію для зустрічі з Моді, - ЗМІ

Що передувало

Нагадаємо, 6 серпня президент США Дональд Трамп запровадив додаткові 25% тарифи проти Індії. Причиною стало продовження Індією закупівель російської нафти. Ці тарифи стали доповненням до 25%-вих мит на індійські товари, які набули чинності в США з 1 серпня.

У МЗС Індії відреагували на нові заходи, почавши виправдовувати необхідність купівлі російської нафти. Тим часом в США запевняють: мита у 25% - це тільки початок кампанії тиску на покупців російської нафти.

За даними джерел, компанії очікували вказівок від уряду після рішення США ввести додаткові 25% мита на індійські товари. Нові заходи були реакцією на безперервний імпорт російської нафти.

У МЗС Індії відразу почали виправдовувати необхідність купівлі російської нафти, пояснюючи це внутрішніми потребами країни та енергетичною безпекою.

Водночас РФ спонукає Індію купувати більше російської нафти. Натомість обіцяє збільшити товарооборот з цією країною та "допомогти" впоратися із митним тиском на Нью-Делі з боку США.