Стармер представить Трампу план відправки в Україну європейських миротворців, - Telegraph

Очікується, що голова британського уряду детально розповість президенту США про те, як саме європейські військову зможуть забезпечити дотримання угоди про припинення вогню.

Водночас Стармер закликатиме Трампа залишити тримати американські винищувачі, а також ракети в готовності в Східній Європі, щоб відповісти силою, якщо Російська Федерація (РФ) вирішить порушити можливе перемир'я.

Як пише Telegraph, англо-французька стратегія "сил заспокоєння" була представлена іншим європейським лідерам ще під час екстреної зустрічі у Парижі на початку поточного тижня.

"Він був розроблений на тлі побоювань, що президент США вмиє руки щодо України та будь-якого припинення вогню майже одразу після укладення будь-якої угоди", - пише видання.

Згідно з планом, в українських містах, портах й інших об'єктах критичної інфраструктури, таких як атомні електростанції, далеко від лінії фронту, будуть розміщені 30 тисяч військовослужбовців під командуванням європейських країн.

За словами неназваного чиновника, замість того, щоб розміщувати набагато більші сили, місія передбачатиме "технічний моніторинг", який включатиме літаки розвідки, спостереження, рекогносцировки, безпілотники та супутники.

Зокрема будуть відправлені військово-морські патрульні кораблі з метою забезпечення безпеки для судноплавних шляхів у Чорному морі.