Стармер представит Трампу план отправки в Украину европейских миротворцев, - Telegraph

Ожидается, что глава британского правительства подробно расскажет президенту США о том, как именно европейские военные смогут обеспечить соблюдение соглашения о прекращении огня.

В то же время Стармер будет призывать Трампа оставить держать американские истребители, а также ракеты в готовности в Восточной Европе, чтобы ответить силой, если Российская Федерация (РФ) решит нарушить возможное перемирие.

Как пишет Telegraph, англо-французская стратегия "сил успокоения" была представлена другим европейским лидерам еще во время экстренной встречи в Париже в начале текущей недели.

"Он был разработан на фоне опасений, что президент США умоет руки в отношении Украины и любого прекращения огня почти сразу после заключения любого соглашения", - пишет издание.

Согласно плану, в украинских городах, портах и других объектах критической инфраструктуры, таких как атомные электростанции, вдали от линии фронта, будут размещены 30 тысяч военнослужащих под командованием европейских стран.

По словам неназванного чиновника, вместо того, чтобы размещать гораздо большие силы, миссия будет предусматривать "технический мониторинг", который будет включать самолеты разведки, наблюдения, рекогносцировки, беспилотники и спутники.

В частности будут отправлены военно-морские патрульные корабли с целью обеспечения безопасности для судоходных путей в Черном море.