Стармер обговорив з Трампом мирний план США для України: про що домовилися

Зазначимо, Зеленський 22 листопада у зверненні підтвердив розмову зі Стармером. За словами українського президента, Британія серед інших країн Європи готова допомагати Україні в обговоренні та доопрацюванні мирного плану, який передали Сполучені Штати. Також Зеленський підтвердив, що 23 листопада у Женеві Сполучені Штати, Україна та ЄС проведуть переговори щодо "мирного плану".

Як відомо, американські та російські чиновники розробили свій мирний план щодо завершення війни Росії проти України. Він складається з 28 пунктів, та фактично є абсолютно неприйнятним для України.

Проте США висунули Україні ультиматум. Вашингтон вимагає, щоб Київ погодився на цей план до 27 листопада - погрожуючи припиненням надання озброєння та розвідувальних даних.

З іншого боку, Трамп, який ще 21 листопада розсипався у погрозах, 22 листопада раптом "дав задню" - заявив, що пропозиція "не остаточна" та може обговорюватися.