Стармер обсудил с Трампом мирный план США для Украины: о чем договорились

Отметим, Зеленский 22 ноября в обращении подтвердил разговор со Стармером. По словам украинского президента, Великобритания среди других стран Европы готова помогать Украине в обсуждении и доработке мирного плана, который передали Соединенные Штаты. Также Зеленский подтвердил, что 23 ноября в Женеве Соединенные Штаты, Украина и ЕС проведут переговоры по "мирному плану".

Как известно, американские и российские чиновники разработали свой мирный план по завершению войны России против Украины. Он состоит из 28 пунктов, и фактически является абсолютно неприемлемым для Украины.

Однако США выдвинули Украине ультиматум. Вашингтон требует, чтобы Киев согласился на этот план до 27 ноября - угрожая прекращением предоставления вооружения и разведывательных данных.

С другой стороны, Трамп, который еще 21 ноября рассыпался в угрозах, 22 ноября вдруг "дал заднюю" - заявил, что предложение "не окончательное" и может обсуждаться.