Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Стармер обсудил с Трампом мирный план США для Украины: о чем договорились

Фото: премьер-министр Британии Кир Стармер (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поговорил с президентом США Дональдом Трампом относительно так называемого "мирного плана", который Соединенные Штаты передали Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Отмечается, что разговор Стармера с Трампом состоялся после того, как премьер поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стармер проинформировал Трампа о ходе обсуждения мирного плана США с украинским лидерам.

Оба лидера договорились, что 23 ноября проведут еще один разговор. А команды США и Великобритании будут работать над доработкой всех 28 пунктов так называемого "мирного плана", который завтра будет обсуждаться в Женеве.

 

Отметим, Зеленский 22 ноября в обращении подтвердил разговор со Стармером. По словам украинского президента, Великобритания среди других стран Европы готова помогать Украине в обсуждении и доработке мирного плана, который передали Соединенные Штаты. Также Зеленский подтвердил, что 23 ноября в Женеве Соединенные Штаты, Украина и ЕС проведут переговоры по "мирному плану".

Как известно, американские и российские чиновники разработали свой мирный план по завершению войны России против Украины. Он состоит из 28 пунктов, и фактически является абсолютно неприемлемым для Украины.

Однако США выдвинули Украине ультиматум. Вашингтон требует, чтобы Киев согласился на этот план до 27 ноября - угрожая прекращением предоставления вооружения и разведывательных данных.

С другой стороны, Трамп, который еще 21 ноября рассыпался в угрозах, 22 ноября вдруг "дал заднюю" - заявил, что предложение "не окончательное" и может обсуждаться.

УкраинаСоединенные Штаты Америки