Стармер, Макрон і Мерц поговорили з Трампом про "критичний момент" для України

Це сталося після того, як прем'єр Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Еммануель Макрон зустрілися з українським лідером Володимиром Зеленським

"Лідери обговорили останні новини щодо мирних переговорів під егідою США, вітаючи їхні зусилля з досягнення справедливого і тривалого миру для України та припинення вбивств", - заявив речник Даунінг-стріт.

Він наголосив, що протягом найближчих днів триватиме "інтенсивна робота над мирним планом".

"Вони погодилися, що це критичний момент - для України, її народу та для спільної безпеки в євроатлантичному регіоні", - зазначив він.

У Франції та Німеччині опублікували подібні заяви щодо розмови. Макрон під час публічної дискусії заявив, що розмова тривала близько 40 хвилин.