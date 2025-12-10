Стармер, Макрон и Мерц поговорили с Трампом о "критическом моменте" для Украины

Лидеры Германии, Франции и Великобритании проинформировали президента США Дональда Трампа о ситуации в Украине. Они заявили, что в ближайшие дни будет продолжаться "интенсивная работа" над мирным планом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Это произошло после того, как премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон встретились с украинским лидером Владимиром Зеленским
"Лидеры обсудили последние новости о мирных переговорах под эгидой США, приветствуя их усилия по достижению справедливого и прочного мира для Украины и прекращения убийств", - заявил представитель Даунинг-стрит.
Он подчеркнул, что в течение ближайших дней будет продолжаться "интенсивная работа над мирным планом".
"Они согласились, что это критический момент - для Украины, ее народа и для общей безопасности в евроатлантическом регионе", - отметил он.
Во Франции и Германии опубликовали подобные заявления о разговоре. Макрон во время публичной дискуссии заявил, что разговор длился около 40 минут.
Напомним, Владимир Зеленский встретился в Лондоне с лидерами Британии, Германии и Франции. После переговоров он рассказал, что советники по нацбезопасности четырех стран работают над последней версией мирного плана США, которую привез секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.
Украина и Европа планируют разработать обновленную версию документа со своим видением того, как можно завершить войну.
Ранее Владимир Зеленский отмечал, что обновленный мирный план хотят передать США уже сегодня, 10 декабря. Его содержание остается в секрете.
