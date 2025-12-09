ua en ru
Зеленський розповів, коли мирний план Європи та України передадуть США

Україна, Вівторок 09 грудня 2025 20:56
Зеленський розповів, коли мирний план Європи та України передадуть США
Автор: Іван Носальський

Україна разом з європейськими союзниками планує вже завтра, 10 грудня, передати США своє бачення мирного плану.

Як передає РБК-Україна, про це під час відповіді на запитання журналістів заявив президент України Володимир Зеленський.

Голова української держави зазначив, що робота над оновленим мирним планом України та Європи триває на рівні радників із нацбезпеки. Його американцям ще не передавали.

"Працюємо сьогодні і завтра. Я думаю, завтра вже передамо", - уточнив Зеленський.

Оновлений мирний план

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про те, що після його переговорів у Лондоні з лідерами Франції, Британії та Німеччини там залишилися радники з нацбезпеки.

За словами українського лідера, вони працюють над останньою версією мирного плану США, яку привіз із Майамі секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умеров.

Він зазначав, що оновлений мирний план має бути готовий сьогодні, 8 грудня, ввечері.

Уже сьогодні український лідер уточнив, що деталі оновленого плану були опрацьовані. І тепер Україна разом з Європою готові представити їх американцям.

Варто зауважити, що Україна і США поки що не досягли згоди в територіальному питанні. Вашингтон наполягає на тому, що Україні доведеться вивести своїх солдатів з Донбасу і віддати цю територію Росії.

Сам президент Зеленський зазначає, що США хочуть домогтися від України компромісу з цього питання. Але, за його словами, передача будь-яких територій під контроль РФ заборонена Конституцією і міжнародним правом.

