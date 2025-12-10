ua en ru
Стармер, Макрон і Мерц поговорили з Трампом про "критичний момент" для України

Середа 10 грудня 2025 19:05
UA EN RU
Стармер, Макрон і Мерц поговорили з Трампом про "критичний момент" для України Фото: Дональд Трамп, Кір Стармер, Фрідріх Мерц і Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Лідери Німеччини, Франції та Британії поінформували президента США Дональда Трампа про ситуацію в Україні. Вони заявили, що найближчими днями триватиме "інтенсивна робота" над мирним планом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Це сталося після того, як прем'єр Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Еммануель Макрон зустрілися з українським лідером Володимиром Зеленським

"Лідери обговорили останні новини щодо мирних переговорів під егідою США, вітаючи їхні зусилля з досягнення справедливого і тривалого миру для України та припинення вбивств", - заявив речник Даунінг-стріт.

Він наголосив, що протягом найближчих днів триватиме "інтенсивна робота над мирним планом".

"Вони погодилися, що це критичний момент - для України, її народу та для спільної безпеки в євроатлантичному регіоні", - зазначив він.

У Франції та Німеччині опублікували подібні заяви щодо розмови. Макрон під час публічної дискусії заявив, що розмова тривала близько 40 хвилин.

Мирний план для України

Нагадаємо, Володимир Зеленський зустрівся в Лондоні з лідерами Британії, Німеччини та Франції. Після переговорів він розповів, що радники з нацбезпеки чотирьох країн працюють над останньою версією мирного плану США, яку привіз секретар РНБО України Рустем Умеров.

Україна і Європа планують розробити оновлену версію документа зі своїм баченням того, як можна завершити війну.

Раніше Володимир Зеленський наголошував, що оновлений мирний план хочуть передати США вже сьогодні, 10 грудня. Його зміст залишається в секреті.

РБК-Україна також писало, що лідери країн Європи, серед яких Кір Стармер та Еммануель Макрон зустрінуться у Німеччині для обговорення мирного плану щодо України. Зустріч запланована на 15 грудня.

