ua en ru
Ср, 10 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Стармер, Макрон и Мерц поговорили с Трампом о "критическом моменте" для Украины

Среда 10 декабря 2025 19:05
UA EN RU
Стармер, Макрон и Мерц поговорили с Трампом о "критическом моменте" для Украины Фото: Дональд Трамп, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Лидеры Германии, Франции и Великобритании проинформировали президента США Дональда Трампа о ситуации в Украине. Они заявили, что в ближайшие дни будет продолжаться "интенсивная работа" над мирным планом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Это произошло после того, как премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон встретились с украинским лидером Владимиром Зеленским

"Лидеры обсудили последние новости о мирных переговорах под эгидой США, приветствуя их усилия по достижению справедливого и прочного мира для Украины и прекращения убийств", - заявил представитель Даунинг-стрит.

Он подчеркнул, что в течение ближайших дней будет продолжаться "интенсивная работа над мирным планом".

"Они согласились, что это критический момент - для Украины, ее народа и для общей безопасности в евроатлантическом регионе", - отметил он.

Во Франции и Германии опубликовали подобные заявления о разговоре. Макрон во время публичной дискуссии заявил, что разговор длился около 40 минут.

Мирный план для Украины

Напомним, Владимир Зеленский встретился в Лондоне с лидерами Британии, Германии и Франции. После переговоров он рассказал, что советники по нацбезопасности четырех стран работают над последней версией мирного плана США, которую привез секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

Украина и Европа планируют разработать обновленную версию документа со своим видением того, как можно завершить войну.

Ранее Владимир Зеленский отмечал, что обновленный мирный план хотят передать США уже сегодня, 10 декабря. Его содержание остается в секрете.

РБК-Украина также писало, что лидеры стран Европы, среди которых Кир Стармер и Эммануэль Макрон встретятся в Германии для обсуждения мирного плана по Украине. Встреча запланирована на 15 декабря.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Дональд Трамп Эммануэль Макрон Кир Стармер Фридрих Мерц Война в Украине мирный план США
Новости
Без света до 12 часов. "Укрэнерго" предупредило, что будет с отключениями до конца недели
Без света до 12 часов. "Укрэнерго" предупредило, что будет с отключениями до конца недели
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте