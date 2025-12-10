Стармер, Макрон и Мерц поговорили с Трампом о "критическом моменте" для Украины

Лидеры Германии, Франции и Великобритании проинформировали президента США Дональда Трампа о ситуации в Украине. Они заявили, что в ближайшие дни будет продолжаться "интенсивная работа" над мирным планом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Это произошло после того, как премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон встретились с украинским лидером Владимиром Зеленским

"Лидеры обсудили последние новости о мирных переговорах под эгидой США, приветствуя их усилия по достижению справедливого и прочного мира для Украины и прекращения убийств", - заявил представитель Даунинг-стрит.

Он подчеркнул, что в течение ближайших дней будет продолжаться "интенсивная работа над мирным планом".

"Они согласились, что это критический момент - для Украины, ее народа и для общей безопасности в евроатлантическом регионе", - отметил он.

Во Франции и Германии опубликовали подобные заявления о разговоре. Макрон во время публичной дискуссии заявил, что разговор длился около 40 минут.