Стармер і Трамп обговорили мирні ініціативи для України, - Reuters

У неділю, 21 грудня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Флориді. Вони обговорили шляхи досягнення миру в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними офісу Стармера, лідери розпочали зустріч із обговорення війни в Україні та ролі так званої "Коаліції рішучих" - групи країн, які підтримують Україну та будь-які мирні угоди.
Стармер підкреслив важливість справедливого та тривалого припинення воєнних дій, наголошуючи на координації міжнародних зусиль.
Переговори у Флориді відбулися після низки дипломатичних контактів США з Росією, Україною та європейськими країнами у Маямі та напередодні, які мали на меті підтримати мирний процес та знайти компромісні рішення.
Окрім українського питання, лідери обговорили призначення Крістіана Тернера послом у США після відставки Пітера Мандельсона через скандал із електронним листуванням з Джеффрі Епштейном.
Ця зустріч відбулася на тлі тривалого конфлікту в Україні, що розпочався у лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії.
Попередні переговори США з українськими та європейськими посадовцями дали певну надію на мирне врегулювання, а активізація дипломатичних контактів з російською стороною стала черговим кроком у цьому процесі.
Координація в межах "Коаліції рішучих" демонструє прагнення залучити міжнародну підтримку до стабілізації регіону.
Нагадаємо, що США, Україна та європейські країни вже понад місяць працюють над новим американським мирним планом, спрямованим на завершення війни в Україні.
Останній раунд переговорів розпочався 19 грудня у Маямі. Сторони обговорювали 20-пунктовий план, гарантії безпеки та угоду щодо відновлення України.
За підсумками зустрічі секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що учасники домовилися про подальші кроки та продовження співпраці найближчим часом. Він також анонсував третій раунд переговорів, зазначивши, що Україна очікує "подальшого прогресу та результату".
Також цими вихідними до Маямі прибув посланець Путіна Кирило Дмитрієв, який веде переговори з командою Трампа від імені РФ. За його словами, дискусії були конструктивними та тривали у суботу і неділю.
Крім того, за словами президента України Володимира Зеленського, США запропонували провести тристоронню зустріч радників з нацбезпеки України, США та Росії, і глава держави підтримує цю ініціативу.