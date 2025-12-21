Стармер і Трамп обговорили мирні ініціативи для України, - Reuters

За даними офісу Стармера, лідери розпочали зустріч із обговорення війни в Україні та ролі так званої "Коаліції рішучих" - групи країн, які підтримують Україну та будь-які мирні угоди.

Стармер підкреслив важливість справедливого та тривалого припинення воєнних дій, наголошуючи на координації міжнародних зусиль.

Переговори у Флориді відбулися після низки дипломатичних контактів США з Росією, Україною та європейськими країнами у Маямі та напередодні, які мали на меті підтримати мирний процес та знайти компромісні рішення.

Окрім українського питання, лідери обговорили призначення Крістіана Тернера послом у США після відставки Пітера Мандельсона через скандал із електронним листуванням з Джеффрі Епштейном.

Мирний план для України

Ця зустріч відбулася на тлі тривалого конфлікту в Україні, що розпочався у лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії.

Попередні переговори США з українськими та європейськими посадовцями дали певну надію на мирне врегулювання, а активізація дипломатичних контактів з російською стороною стала черговим кроком у цьому процесі.

Координація в межах "Коаліції рішучих" демонструє прагнення залучити міжнародну підтримку до стабілізації регіону.