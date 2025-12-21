Стармер и Трамп обсудили мирные инициативы для Украины, - Reuters

По данным офиса Стармера, лидеры начали встречу с обсуждения войны в Украине и роли так называемой "Коалиции решительных" - группы стран, которые поддерживают Украину и любые мирные соглашения.

Стармер подчеркнул важность справедливого и длительного прекращения военных действий, подчеркивая координацию международных усилий.

Переговоры во Флориде состоялись после ряда дипломатических контактов США с Россией, Украиной и европейскими странами в Майами и накануне, которые имели целью поддержать мирный процесс и найти компромиссные решения.

Кроме украинского вопроса, лидеры обсудили назначение Кристиана Тернера послом в США после отставки Питера Мандельсона из-за скандала с электронной перепиской с Джеффри Эпштейном.

Мирный план для Украины

Эта встреча состоялась на фоне длительного конфликта в Украине, начавшегося в феврале 2022 года после полномасштабного вторжения России.

Предыдущие переговоры США с украинскими и европейскими чиновниками дали определенную надежду на мирное урегулирование, а активизация дипломатических контактов с российской стороной стала очередным шагом в этом процессе.

Координация в рамках "Коалиции решительных" демонстрирует стремление привлечь международную поддержку к стабилизации региона.