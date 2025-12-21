Стармер и Трамп обсудили мирные инициативы для Украины, - Reuters

В воскресенье, 21 декабря 2025 года, премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретился с президентом США Дональдом Трампом во Флориде. Они обсудили пути достижения мира в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным офиса Стармера, лидеры начали встречу с обсуждения войны в Украине и роли так называемой "Коалиции решительных" - группы стран, которые поддерживают Украину и любые мирные соглашения.
Стармер подчеркнул важность справедливого и длительного прекращения военных действий, подчеркивая координацию международных усилий.
Переговоры во Флориде состоялись после ряда дипломатических контактов США с Россией, Украиной и европейскими странами в Майами и накануне, которые имели целью поддержать мирный процесс и найти компромиссные решения.
Кроме украинского вопроса, лидеры обсудили назначение Кристиана Тернера послом в США после отставки Питера Мандельсона из-за скандала с электронной перепиской с Джеффри Эпштейном.
Эта встреча состоялась на фоне длительного конфликта в Украине, начавшегося в феврале 2022 года после полномасштабного вторжения России.
Предыдущие переговоры США с украинскими и европейскими чиновниками дали определенную надежду на мирное урегулирование, а активизация дипломатических контактов с российской стороной стала очередным шагом в этом процессе.
Координация в рамках "Коалиции решительных" демонстрирует стремление привлечь международную поддержку к стабилизации региона.
Напомним, что США, Украина и европейские страны уже более месяца работают над новым американским мирным планом, направленным на завершение войны в Украине.
Последний раунд переговоров начался 19 декабря в Майами. Стороны обсуждали 20-пунктовый план, гарантии безопасности и соглашение по восстановлению Украины.
По итогам встречи секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что участники договорились о дальнейших шагах и продолжении сотрудничества в ближайшее время. Он также анонсировал третий раунд переговоров, отметив, что Украина ожидает "дальнейшего прогресса и результата".
Такжев эти выходныев Майами прибыл посланник Путина Кирилл Дмитриев, который ведет переговоры с командой Трампа от имени РФ. По его словам, дискуссии были конструктивными и продолжались в субботу и воскресенье.
Кроме того, по словам президента Украины Владимира Зеленского, США предложили провести трехстороннюю встречу советников по нацбезопасности Украины, США и России, и глава государства поддерживает эту инициативу.