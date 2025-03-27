Стармер готовий внести питання відправки військових в Україну на розгляд парламенту

Виступаючи за підсумками саміту "коаліції рішучих у Парижі, Стармер знову відкинув вимогу з боку Росії, яка виступає проти відправки європейських військ в Україну для забезпечення миру.

Однак прем'єр відмовився відповідати, чи потребуватиме його ініціатива щодо розміщення британських сил в Україні голосування в парламенті. Стармер відповів, що поки що ці плани "не на тому етапі".

"Ми на етапі перетворення політичного імпульсу на оперативні плани, розглядаючи різні варіанти, а потім переходячи до наступної частини роботи з начальниками оборони", - додав прем'єр.

Разом з тим Стармер наголосив, що не відхиляється від своєї позиції щодо голосування парламенту за відправку військ в Україну.

"Але ви знаєте мою давню позицію, а саме: якщо ми розгорнемо війська в будь-якому сценарії на довгостроковій основі, то, звісно, парламент повинен мати слово в цьому питанні", - наголосив прем'єр.

Раніше Стармер заявляв, що у випадку будь-якої мирної угоди Британія готова відправити військовий контингент в Україну, який може бути підкріплений авіацією.

Саміт у Парижі

Нагадаємо, сьогодні, 27 березня, лідери низки країн обговорили можливість відправки військового контингенту в Україну у якості гарантій безпеки. Поки що залишається невирішеною низка питань, зокрема про кількість солдатів, яку можуть відправити.

Президент України Володимир Зеленський запросив західних чиновників в Україну, щоб розробити більш детальний план для такої ініціативи.

Також за підсумками саміту президент Франції Емануель Макрон запропонував відправити "сили стримування" в Україну. Вони не розміщуватимуться на лінії фронту, але надаватимуть підтримку в "стратегічних" районах.