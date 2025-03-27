Макрон запропонував відправити "сили стримування" в Україну: будуть не на фронті

Президент Франції Еммануель Макрон пропонує, щоб Захід направив в Україну "сили стримування". Така пропозиція може стати частиною гарантій безпеки.

"Це будуть сили з кількох держав, оскільки з цього питання немає одностайності, які перебуватимуть у заздалегідь визначених стратегічних місцях з українцями... Це стане гарантією безпеки і матиме стримувальний ефект проти потенційної російської агресії", - розповів Макрон.

За словами французького лідера, країни "коаліції охочих" проведуть переговори на рівні генералів, щоб визначити "місця дислокації, кількість сил, які мають бути розгорнуті для того, щоб це було переконливо, і можливості".

"Нічого не виключається, військово-морські сили, сухопутні війська і військово-повітряні сили. Ці сили стримування не повинні замінювати миротворчі сили на лінії зіткнення або сильну і потужну українську армію", - зазначив він.

Також Макрон додав, що серед "коаліції охочих" є згода, що будь-які майбутні гарантії безпеки мають ґрунтуватися на трьох складових: