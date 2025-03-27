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Стармер готов внести вопрос отправки военных в Украину на рассмотрение парламента

Фото: премьер-министр Британии Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Премьер-министр Британии Кир Стармер предположил, что решение о развертывании британских войск в Украине может быть вынесено на голосование в парламенте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Выступая по итогам саммита "коалиции решительных" в Париже, Стармер вновь отверг требование со стороны России, которая выступает против отправки европейских войск в Украину для обеспечения мира.

Однако премьер отказался отвечать, потребует ли его инициатива по размещению британских сил в Украине голосования в парламенте. Стармер ответил, что пока что эти планы "не на том этапе".

"Мы на этапе преобразования политического импульса в оперативные планы, рассматривая различные варианты, а затем переходя к следующей части работы с начальниками обороны", - добавил премьер.

Вместе с тем Стармер подчеркнул, что не отклоняется от своей позиции относительно голосования парламента за отправку войск в Украину.

"Но вы знаете мою давнюю позицию, а именно: если мы развернем войска в любом сценарии на долгосрочной основе, то, конечно, парламент должен иметь слово в этом вопросе", - подчеркнул премьер.

Ранее Стармер заявлял, что в случае любого мирного соглашения Великобритания готова отправить военный контингент в Украину, который может быть подкреплен авиацией.

Саммит в Париже

Напомним, сегодня, 27 марта, лидеры ряда стран обсудили возможность отправки военного контингента в Украину в качестве гарантий безопасности. Пока остается нерешенным ряд вопросов, в частности о количестве солдат, которое могут отправить.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил западных чиновников в Украину, чтобы разработать более детальный план для такой инициативы.

Также по итогам саммита президент Франции Эмануэль Макрон предложил отправить "силы сдерживания" в Украину. Они не будут размещаться на линии фронта, но будут оказывать поддержку в "стратегических" районах.

Кроме того, Франция и Великобритания решили отправить в Украину специальную миссию. Она займется усилением украинской армии.

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