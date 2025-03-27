ua en ru
Чт, 27 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Франція та Британія відправлять в Україну місію для роботи над посиленням армії, - Макрон

Париж, Четвер 27 березня 2025 17:15
UA EN RU
Франція та Британія відправлять в Україну місію для роботи над посиленням армії, - Макрон Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Франція і Британія вирішили відправити в Україну спеціальну місію. Вона займеться посиленням української армії.

Про це на прес-конференції заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Французький президент розповів, що в Україну відправлять "франко-британську команду", не розкриваючи більш детальних деталей про те, хто до неї увійде.

"Вона буде тісно співпрацювати з Україною, щоб підготувати всі аспекти майбутнього формату української армії. З точки зору розміру, кількості солдатів, і обладнання", - зазначив Макрон.

Також, за словами Макрона, планується, що така команда вивчить потреби України у військовій допомозі.

Відправлення інструкторів в Україну

Нагадаємо, ще торік у Європі обговорювали можливість відправки інструкторів в Україну, щоб вони тренували українських воїнів там. Для цього пропонувалося створити навіть відповідну коаліцію.

Першою таку ініціативу пропонувала Франція. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський навіть повідомляв, що в Парижі вже ухвалили рішення про відправлення інструкторів, але така інформація не підтвердилася.

Після подальших обговорень нічого не зрушилося. Українських воїнів продовжують тренувати в низці країн Європи.

До речі, у грудні минулого року п'ять депутатів французького парламенту закликали владу відправити військових інструкторів в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Великобританія Допомога Україні Війна в Україні
NEWS
"Укрзалізниця" відновила онлайн-продажі квитків на поїзди
"Укрзалізниця" відновила онлайн-продажі квитків на поїзди
DAILY
Макрон шукає сміливих. Чи введе Європа війська в Україну всупереч волі РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Макрон шукає сміливих. Чи введе Європа війська в Україну всупереч волі РФ