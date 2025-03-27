Франція та Британія відправлять в Україну місію для роботи над посиленням армії, - Макрон
Франція і Британія вирішили відправити в Україну спеціальну місію. Вона займеться посиленням української армії.
Про це на прес-конференції заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.
Французький президент розповів, що в Україну відправлять "франко-британську команду", не розкриваючи більш детальних деталей про те, хто до неї увійде.
"Вона буде тісно співпрацювати з Україною, щоб підготувати всі аспекти майбутнього формату української армії. З точки зору розміру, кількості солдатів, і обладнання", - зазначив Макрон.
Також, за словами Макрона, планується, що така команда вивчить потреби України у військовій допомозі.
Відправлення інструкторів в Україну
Нагадаємо, ще торік у Європі обговорювали можливість відправки інструкторів в Україну, щоб вони тренували українських воїнів там. Для цього пропонувалося створити навіть відповідну коаліцію.
Першою таку ініціативу пропонувала Франція. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський навіть повідомляв, що в Парижі вже ухвалили рішення про відправлення інструкторів, але така інформація не підтвердилася.
Після подальших обговорень нічого не зрушилося. Українських воїнів продовжують тренувати в низці країн Європи.
До речі, у грудні минулого року п'ять депутатів французького парламенту закликали владу відправити військових інструкторів в Україну.
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