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Зеленський запросив партнерів в Україну для підготовки плану щодо контингенту

Париж, Четвер 27 березня 2025 16:05
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Зеленський запросив партнерів в Україну для підготовки плану щодо контингенту Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Для відправки військового контингенту в Україну необхідний чіткий план. Київ хоче розробити його разом із союзниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Facebook.

Глава держави зазначив, що так звана "коаліція охочих" уже працює як у політичному, так і у військовому плані. Глава держави подякував Франції, Британії та всім причетним за бажання допомогти Україні в досягненні тривалої безпеки.

За словами Зеленського, у контексті можливої відправки європейського контингенту в Україну необхідно відповісти на низку запитань:

  • Які країни будуть залучені на землі, в небі та морі в Україні?
  • Де саме ці сили будуть розміщені?
  • Якою буде чисельність і структура цих сил?
  • Якими будуть їхні процедури реагування при виникненні загрози?
  • Коли коаліція фактично розгорне сили в Україні - коли почнеться перемир'я чи коли війна повністю закінчиться і буде досягнуто врегулювання?

Президент наголосив, що для цього Україні та союзникам необхідний один чіткий план, на який усі будуть згодні та який буде реалізовано.

"Ми хочемо запросити в Україну невелику групу ваших представників, щоб разом розробити цей план", - додав він.

Саміт у Франції

Нагадаємо, сьогодні, 27 березня, у Парижі зустрілися лідери країн так званої "коаліції охочих". Така коаліція обговорює можливість відправки військового контингенту в Україну.

Поки що обговорення перебувають на ранній стадії, оскільки через позицію Росії Київ і Москва не можуть домовитися навіть про повне припинення вогню.

Детально про саміт у Парижі - в матеріалі РБК-Україна.

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