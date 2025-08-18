Стармер готов поддержать идею о мирной сделке по Украине без прекращения огня
Британия готова поддержать идею о заключении мирного соглашения между РФ и Украиной без предварительного прекращения огня. Об этом говорил ранее президент США Дональд Трамп.
Соответствующее заявление сделал спикер премьер-министра Британии Кира Стармера, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Он отметил, что Великобритания хочет видеть устойчивый и справедливый мир для Украины, чтобы люди не боялись повторного нападения России.
По словам спикера, Великобритания выступает за соглашение, которое обеспечит мир как можно быстрее, но "одновременно прекратит убийства и превратит это в длительный мир, подкрепленный гарантиями безопасности"
На вопрос, означает ли это изменение позиции, представитель Стармера ответил: "Мы хотим видеть конец убийствам. Если вы сможете положить конец убийствам и достичь устойчивого мира одним махом, то тем лучше"
Он добавил, что границы Украина должна определять сама в ходе переговоров, подчеркнув, что "международные границы нельзя менять силой".
Формат мирного соглашения
Напомним, что Украина выступает за установление режима прекращения огня, а только после этого обсуждение возможного мирного соглашения.
Однако Россия против такого сценария. После встречи с диктатором Владимиром Путиным на Аляске президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы сразу заключить мирное соглашение, а не соглашение о прекращении огня.
В Офисе президента прокомментировали изменение позиции Трампа. Там отметили, что это может предметом обсуждений, но такой сценарий может поставить Украину в проигрышное положение.