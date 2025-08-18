Стармер готов поддержать идею о мирной сделке по Украине без прекращения огня

Британия готова поддержать идею о заключении мирного соглашения между РФ и Украиной без предварительного прекращения огня. Об этом говорил ранее президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что Великобритания хочет видеть устойчивый и справедливый мир для Украины, чтобы люди не боялись повторного нападения России.

По словам спикера, Великобритания выступает за соглашение, которое обеспечит мир как можно быстрее, но "одновременно прекратит убийства и превратит это в длительный мир, подкрепленный гарантиями безопасности"

На вопрос, означает ли это изменение позиции, представитель Стармера ответил: "Мы хотим видеть конец убийствам. Если вы сможете положить конец убийствам и достичь устойчивого мира одним махом, то тем лучше"

Он добавил, что границы Украина должна определять сама в ходе переговоров, подчеркнув, что "международные границы нельзя менять силой".