Стармер допустив заборону пропалестинських маршів у Британії

06:54 03.05.2026 Нд
2 хв
Прем'єр уперше відкрито допустив заборону
aimg Катерина Коваль
Стармер допустив заборону пропалестинських маршів у Британії Фото: пропалестинські протести (Getty Images)
Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що деякі протести може знадобитися заборонити. Це сталося після серії нападів на євреїв у Лондоні, зокрема теракту в Голдерс-Гріні, де були поранені двоє чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Що сказав Стармер

Виступаючи на Radio 4, прем'єр заявив, що підтримує як посилення контролю за мовою на маршах, так і можливу заборону окремих протестів. Стармер наголосив, що його турбує "кумулятивний ефект" повторюваних маршів на єврейську громаду.

"Настав час переглянути протести загалом і їхній накопичувальний вплив", - сказав він.

Прем'єр також назвав гасло "Globalise the intifada" "дуже небезпечним" для єврейської громади і закликав до кримінального переслідування тих, хто його використовує.

Тло: теракт у Голдерс-Гріні

Поштовхом для дискусії стало поранення двох євреїв - Шлоймі Ренда і Мойші Шайна - у лондонському районі Голдерс-Грін у середу.

Поліція кваліфікувала напад як терористичний акт. Підозрюваний Есса Сулейман, 45 років, обвинувачується у трьох замахах на вбивство. Обидва постраждалі вже виписані з лікарні.

Позиції інших

Головний рабин Британії закликав до тимчасової заборони проpalестинських маршів, заявивши, що вони сприяють "тону ненависті до євреїв". Незалежний експерт з антитерористичного законодавства Джонатан Холл також закликав до мораторію на такі марші.

Лідерка консерваторів Кемі Баденок висловилася різкіше:

"Час заборонити ці марші", - сказала вона.

Партія зелених і рух Джеремі Корбіна, навпаки, застерегли від обмежень громадянських свобод.

Що каже закон

Поліція Англії та Уельсу вже має повноваження обмежувати або забороняти протести - але лише за згодою міністра внутрішніх справ. Цим інструментом користуються рідко: востаннє до березня 2026 року марш забороняли у 2012 році. У березні уряд вперше за 13 років схвалив заборону маршу Аль-Кудс у Лондоні.

Президент США Дональд Трамп посилив міграційну політику: відтепер критичні висловлювання на адресу Ізраїлю, участь у пропалестинських акціях або підтримка Палестини можуть стати офіційною підставою для відмови в отриманні грін-карти. Міграційним органам дано вказівку "зачиняти двері" перед такими заявниками.

Тим часом Велика Британія планує офіційно визнати Корпус вартових ісламської революції (КВІР) терористичною організацією. Про це особисто заявив прем'єр-міністр Кір Стармер. Відповідний закон буде внесено до парламенту в найближчі тижні.

"Зеленський анонсував нові кадрові зміни"
Зеленський анонсував нові кадрові зміни
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги
Катерина Гончарова, кореспондент РБК-Україна