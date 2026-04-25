КВІР визнають терористами у Великій Британії, обіцяє Стармер, - FT

Велика Британія офіційно визнає Корпус вартових ісламської революції (КВІР) терористичною організацією. Новий закон внесуть до парламенту вже за кілька тижнів, особисто заявив прем'єр-міністр країни Кір Стармер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Financial Times .

Своє рішення Стармер озвучив плани під час інтерв'ю газеті Jewish Chronicle в Кентонській об'єднаній синагозі. Саме тут минулої суботи пролунав вибух, який здійснили терористи.

Відповідальність за атаку взяло угруповання "Ашаб аль-Ямін", яке напряму

пов'язане з Іраном. Стармер підкреслив, що його "дуже турбує" використання

Тегераном мережі посередників для атак у Європі.

"Щодо зловмисних державних суб’єктів загалом, заборони, нам дійсно потрібне законодавство, щоб вжити необхідних заходів, і це законодавство ми пропонуємо якомога швидше", - заявив прем'єр країни.

Раніше закон про тероризм 2000 року забороняв лише недержавні угруповання, а КВІР - це офіційна силова структура Ірану. Тепер юристи уряду розширюють рамки закону.

Що зміниться для силовиків:

розширення прав поліції: детективи зможуть висувати кримінальні звинувачення за будь-яку підтримку КВІР;

кінець операцій впливу: підтримка іранських пропагандистських каналів стане підставою для арешту;

автоматичне ув'язнення: ухилення від реєстрації іноземного впливу призведе до тюрми.

Експерт з безпеки Роджер Макміллан вважає це рішення історичним. За його словами:

"Це критично важливий крок, який дозволить поліції переслідувати більше людей згідно із законодавством про боротьбу з тероризмом за підтримку операцій впливу від імені іранців".

Міністр безпеки Ден Джарвіс уже включив КВІР до спеціального реєстру іноземного впливу. Кожен член організації зобов'язаний офіційно звітувати про свою діяльність у Британії. Приховування фактів означає негайний тюремний термін.

Минулого року Лейбористська партія ініціювала перегляд усіх антитерористичних норм і шукала способи протидіяти саме державним загрозам. Іран став головною ціллю цього розслідування.

Ризики для розвідки та ядерний фактор

Проте шлях до заборони не буде легким, адже частина чиновників висловлює серйозні побоювання. Тегеран може закрити британське посольство у відповідь на такий крок.

Чому це небезпечно для Заходу:

втрата розвідданих: посольство в Тегерані є критично важливим пунктом прослуховування;

ядерний контроль: саме КВІР контролює іранські ядерні матеріали й заборона унеможливить будь-які контакти з цими посадовцями.

сирійський сценарій: у Сирії заборона груп, пов'язаних із новим урядом після повалення Асада, створила хаос у сфері безпеки.

Попри ці ризики, Міністерство внутрішніх справ Британії налаштоване рішуче. Силовики обіцяють зробити все, щоб "захистити громадян від шкоди".