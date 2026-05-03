ua en ru
Вс, 03 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Стармер допустил запрет пропалестинских маршей в Британии

06:54 03.05.2026 Вс
2 мин
Премьер впервые открыто допустил запрет
aimg Екатерина Коваль
Стармер допустил запрет пропалестинских маршей в Британии Фото: пропалестинские протесты (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что некоторые протесты может потребоваться запретить. Это произошло после серии нападений на евреев в Лондоне, в частности теракта в Голдерс-Грине, где были ранены двое мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Читайте также: Франция и Германия предлагают Киеву "символическое" место в ЕС, - FT

Что сказал Стармер

Выступая на Radio 4, премьер заявил, что поддерживает как усиление контроля за языком на маршах, так и возможный запрет отдельных протестов. Стармер подчеркнул, что его беспокоит "кумулятивный эффект" повторяющихся маршей на еврейскую общину.

"Пришло время пересмотреть протесты в целом и их накопительное влияние", - сказал он.

Премьер также назвал лозунг "Globalise the intifada" "очень опасным" для еврейской общины и призвал к уголовному преследованию тех, кто его использует.

Фон: теракт в Голдерс-Грине

Толчком для дискуссии стало ранение двух евреев - Шлойми Ренда и Мойши Шайна - в лондонском районе Голдерс-Грин в среду.

Полиция квалифицировала нападение как террористический акт. Подозреваемый Эсса Сулейман, 45 лет, обвиняется в трех покушениях на убийство. Оба пострадавших уже выписаны из больницы.

Позиции других

Главный раввин Британии призвал к временному запрету пропалестинских маршей, заявив, что они способствуют "тону ненависти к евреям". Независимый эксперт по антитеррористическому законодательству Джонатан Холл также призвал к мораторию на такие марши.

Лидер консерваторов Кеми Баденок высказалась резче:

"Пора запретить эти марши", - сказала она.

Партия зеленых и движение Джереми Корбина, наоборот, предостерегли от ограничений гражданских свобод.

Что говорит закон

Полиция Англии и Уэльса уже имеет полномочия ограничивать или запрещать протесты - но только с согласия министра внутренних дел. Этим инструментом пользуются редко: последний раз до марта 2026 года марш запрещали в 2012 году. В марте правительство впервые за 13 лет одобрило запрет марша Аль-Кудс в Лондоне.

Президент США Дональд Трамп ужесточил миграционную политику: отныне критические высказывания в адрес Израиля, участие в пропалестинских акциях или поддержка Палестины могут стать официальным основанием для отказа в получении грин-карты. Миграционным органам дано указание "закрывать двери" перед такими заявителями.

Тем временем Великобритания планирует официально признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Об этом лично заявил премьер-министр Кир Стармер. Соответствующий закон будет внесен в парламент в ближайшие недели.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Палестина Кир Стармер
Новости
Зеленский анонсировал новые кадровые изменения
Зеленский анонсировал новые кадровые изменения
Аналитика
"Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы