Стармер допустил запрет пропалестинских маршей в Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что некоторые протесты может потребоваться запретить. Это произошло после серии нападений на евреев в Лондоне, в частности теракта в Голдерс-Грине, где были ранены двое мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Что сказал Стармер

Выступая на Radio 4, премьер заявил, что поддерживает как усиление контроля за языком на маршах, так и возможный запрет отдельных протестов. Стармер подчеркнул, что его беспокоит "кумулятивный эффект" повторяющихся маршей на еврейскую общину.

"Пришло время пересмотреть протесты в целом и их накопительное влияние", - сказал он.

Премьер также назвал лозунг "Globalise the intifada" "очень опасным" для еврейской общины и призвал к уголовному преследованию тех, кто его использует.

Фон: теракт в Голдерс-Грине

Толчком для дискуссии стало ранение двух евреев - Шлойми Ренда и Мойши Шайна - в лондонском районе Голдерс-Грин в среду.

Полиция квалифицировала нападение как террористический акт. Подозреваемый Эсса Сулейман, 45 лет, обвиняется в трех покушениях на убийство. Оба пострадавших уже выписаны из больницы.

Позиции других

Главный раввин Британии призвал к временному запрету пропалестинских маршей, заявив, что они способствуют "тону ненависти к евреям". Независимый эксперт по антитеррористическому законодательству Джонатан Холл также призвал к мораторию на такие марши.

Лидер консерваторов Кеми Баденок высказалась резче:

"Пора запретить эти марши", - сказала она.

Партия зеленых и движение Джереми Корбина, наоборот, предостерегли от ограничений гражданских свобод.

Что говорит закон

Полиция Англии и Уэльса уже имеет полномочия ограничивать или запрещать протесты - но только с согласия министра внутренних дел. Этим инструментом пользуются редко: последний раз до марта 2026 года марш запрещали в 2012 году. В марте правительство впервые за 13 лет одобрило запрет марша Аль-Кудс в Лондоне.