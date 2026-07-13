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Стармер анонсував план розгортання військ 25 країн в Україні

22:49 13.07.2026 Пн
2 хв
Як партнери можуть наблизити мир в Україні?
aimg Олена Бджола
Стармер анонсував план розгортання військ 25 країн в Україні Фото: прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер (Getty Images)
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"Коаліція охочих" домовилася про військовий контингент на території України як гарантію безпеки. Це відбудеться після режиму припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера після засідання "Коаліції охочих" у Парижі, передає Офіс Президента.

Хто гарантуватиме безпеку України

Стармер повідомив, що 25 держав можуть протягом кількох днів розгорнути свої сили в Україні.

За словами прем'єра Британії, партнери вже мають чіткий план.

"Ми розробили план щодо розгортання багатонаціональних сил в Україні. У цьому беруть участь 25 націй, які готові буквально розгорнутися за кілька днів, щойно настане припинення вогню", - запевнив Стармер.

Політик уточнив, що ці плани були погоджені ще у січні, під час зустрічі в Парижі. Також країни-учасниці підготували ширший пакет надійних і юридично зобов'язувальних гарантій безпеки для України.

Стармер закликав посилити підтримку України

Британський прем'єр говорив і про необхідність надалі посилювати військову підтримку України:

  • зміцнювати протиповітряну та протиракетну оборону,
  • розвивати оборонне виробництво,
  • підтримувати інновації.

Стармер підтвердив, що Велика Британія візьме участь у програмі ЄС допомоги Україні. Це 90 млрд євро для оборонного планування.

Нагадаємо, що "Коаліція охочих" заявила про розширення. Наступний саміт учасники домовилися провести в Україні та оголосили про приєднання двох нових держав.

Лідери 10 європейських країн 13 липня підписали спільну декларацію про створення Інтегрованої коаліції з протиракетної оборони. Рішення ухвалене на тлі зростання загрози застосування балістичних ракет.

Президент України Володимир Зеленський заявив під час засідання "Коаліції охочих" про плани отримати від союзників 300 ракет для систем ППО Patriot на зиму.

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