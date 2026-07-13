Стармер анонсировал план развертывания войск 25 стран в Украине

"Коалиция желающих" договорилась о военном контингенте на территории Украины как гарантии безопасности. Это произойдет после режима прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера после заседания "Коалиции желающих" в Париже, передает Офис Президента.

Кто будет обеспечивать безопасность Украины

Стармер сообщил, что 25 государств могут в течение нескольких дней развернуть свои силы в Украине.

По словам премьера Британии, у партнеров уже есть четкий план.

"Мы разработали план по развертыванию многонациональных сил в Украине. В этом принимают участие 25 наций, которые готовы буквально развернуться за несколько дней, как только наступит прекращение огня", - заверил Стармер.

Политик уточнил, что эти планы были согласованы еще в январе во время встречи в Париже. Также страны-участники подготовили более широкий пакет надежных и юридически обязывающих гарантий безопасности для Украины.

Стармер призвал усилить поддержку Украины

Британский премьер говорил и о необходимости в дальнейшем усиливать военную поддержку Украины:

укреплять противовоздушную и противоракетную оборону,

развивать оборонное производство,

поддерживать инновации.

Стармер подтвердил, что Великобритания примет участие в программе ЕС помощи Украине. Это 90 млрд евро для оборонного планирования.

Напомним, что "Коалиция желающих" заявила о расширении. Следующий саммит участники договорились провести в Украине и объявили о присоединении двух новых государств.