Стармер анонсировал план развертывания войск 25 стран в Украине
"Коалиция желающих" договорилась о военном контингенте на территории Украины как гарантии безопасности. Это произойдет после режима прекращения огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера после заседания "Коалиции желающих" в Париже, передает Офис Президента.
Кто будет обеспечивать безопасность Украины
Стармер сообщил, что 25 государств могут в течение нескольких дней развернуть свои силы в Украине.
По словам премьера Британии, у партнеров уже есть четкий план.
"Мы разработали план по развертыванию многонациональных сил в Украине. В этом принимают участие 25 наций, которые готовы буквально развернуться за несколько дней, как только наступит прекращение огня", - заверил Стармер.
Политик уточнил, что эти планы были согласованы еще в январе во время встречи в Париже. Также страны-участники подготовили более широкий пакет надежных и юридически обязывающих гарантий безопасности для Украины.
Стармер призвал усилить поддержку Украины
Британский премьер говорил и о необходимости в дальнейшем усиливать военную поддержку Украины:
- укреплять противовоздушную и противоракетную оборону,
- развивать оборонное производство,
- поддерживать инновации.
Стармер подтвердил, что Великобритания примет участие в программе ЕС помощи Украине. Это 90 млрд евро для оборонного планирования.
Напомним, что "Коалиция желающих" заявила о расширении. Следующий саммит участники договорились провести в Украине и объявили о присоединении двух новых государств.
Лидеры 10 европейских стран 13 июля подписали общую декларацию о создании Интегрированной коалиции по противоракетной обороне. Решение было принято на фоне роста угрозы применения баллистических ракет.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на заседании "Коалиции желающих" о планах получить от союзников 300 ракет для систем ПВО Patriot на зиму.