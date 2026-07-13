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Стармер анонсировал план развертывания войск 25 стран в Украине

22:49 13.07.2026 Пн
2 мин
Как партнеры могут приблизить мир в Украине?
aimg Елена Бджола
Стармер анонсировал план развертывания войск 25 стран в Украине Фото: премьер-министр Великой Британии Кир Стармер (Getty Images)
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"Коалиция желающих" договорилась о военном контингенте на территории Украины как гарантии безопасности. Это произойдет после режима прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера после заседания "Коалиции желающих" в Париже, передает Офис Президента.

Кто будет обеспечивать безопасность Украины

Стармер сообщил, что 25 государств могут в течение нескольких дней развернуть свои силы в Украине.

По словам премьера Британии, у партнеров уже есть четкий план.

"Мы разработали план по развертыванию многонациональных сил в Украине. В этом принимают участие 25 наций, которые готовы буквально развернуться за несколько дней, как только наступит прекращение огня", - заверил Стармер.

Политик уточнил, что эти планы были согласованы еще в январе во время встречи в Париже. Также страны-участники подготовили более широкий пакет надежных и юридически обязывающих гарантий безопасности для Украины.

Стармер призвал усилить поддержку Украины

Британский премьер говорил и о необходимости в дальнейшем усиливать военную поддержку Украины:

  • укреплять противовоздушную и противоракетную оборону,
  • развивать оборонное производство,
  • поддерживать инновации.

Стармер подтвердил, что Великобритания примет участие в программе ЕС помощи Украине. Это 90 млрд евро для оборонного планирования.

Напомним, что "Коалиция желающих" заявила о расширении. Следующий саммит участники договорились провести в Украине и объявили о присоединении двух новых государств.

Лидеры 10 европейских стран 13 июля подписали общую декларацию о создании Интегрированной коалиции по противоракетной обороне. Решение было принято на фоне роста угрозы применения баллистических ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на заседании "Коалиции желающих" о планах получить от союзников 300 ракет для систем ПВО Patriot на зиму.

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