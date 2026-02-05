Starlink росіян вже заблоковані: працюють лише термінали з "білого списку", - Федоров

Він наголосив, що верифікація терміналів Starlink триває, і перша черга, яка внесена в "білий список", вже працює.

"Наразі "білі списки" оновлюють раз на добу. Якщо ви подали свій термінал на реєстрацію, але він ще не працює - варто зачекати. Це дуже масштабний процес, який потребує часу. Паралельно вже зараз працюємо над тим, щоб дані надходили на перевірку в режимі реального часу", - сказано в його заяві.

Федоров зауважив, що цивільним громадянам треба верифікувати свої Starlink через ЦНАП. Міністр додав, що для юридичних осіб скоро буде доступна відповідна послуга на порталі Дія.