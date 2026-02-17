UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Starlink можна буде верифікувати на пошті: покрокова інструкція

Ілюстративне фото: Starlink можна буде верифікувати на пошті (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні розширили можливості верифікації терміналів Starlink. Тепер підтвердити пристрої можна не лише у ЦНАПах, а й у відділеннях "Нової пошти" та "Укрпошти".

Де тепер можна верифікувати Starlink

З 17 лютого подати заявку на включення термінала до "білого списку" можна у відділеннях "Нової пошти" та "Укрпошти" по всій країні.

Після перевірки пристрій працюватиме без обмежень, а система дозволить відрізняти легальні термінали від тих, які можуть використовувати окупанти.

Варто зауважити, що ця процедура діє виключно для фізичих осіб. Що стосується юридичних осіб - процедура залишається повністю онлайн через портал "Дія", а військові реєструють пристрої через спеціальні системи у своїх підрозділах.

Як проходить процедура

"Укрпошта"

Один термінал фізична особа може підтвердити дистанційно. Якщо пристроїв кілька, їх необхідно принести до відділення для перевірки.

Це зроблено, щоб унеможливити реєстрацію обладнання, яке може перебувати на окупованих територіях або використовуватися ворогом.

Для подання заявки потрібно підготувати:

  • паспорт та ідентифікаційний код;
  • UTID або Dish ID (у застосунку Starlink);
  • номер облікового запису або серійний номер комплекту (за наявності).

"Нова Пошта"

Для цього потрібно надати оператору:

  • ID-карту або закордонний паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • серійний номер комплекту, який зазвичай знаходиться на коробці;
  • унікальний ідентифікатор термінала та ідентифікатор антени;
  • номер вашого облікового запису на порталі терміналів Starlink;
  • посилання на портал, де можна перевірити цей номер.

Однак, що стосується "Нової Пошти", - там пройти верифікацію можна без черг. Для цього необхідно зареєструватися в електронну чергу на сайті "Нової пошти" та прийти до відділення в обраний час.

Навіщо потрібна верифікація

За даними Мінцифри, кожен підтверджений термінал допомагає відокремити українські пристрої від ворожих, блокувати нелегальні підключення та зберігати стабільний інтернет-зв’язок.

Неверифіковані термінали можуть не активуватися, щоб запобігти їх використанню, зокрема у ворожих безпілотниках.

Що відомо про блокування Starlink

Після появи у російських військ дронів із терміналами Starlink міністр оборони України Михайло Федоров звернувся до засновника компанії SpaceX Ілона Маска з проханням обмежити доступ БПЛА типу "Шахед" до супутникового зв’язку. Маск заявив, що готовий сприяти вирішенню питання.

Згодом SpaceX запровадила технічні обмеження: модеми Starlink припиняють роботу, якщо швидкість пристрою перевищує 90 км/год, що фактично унеможливлює їх використання на безпілотниках. Після цього російські війська зіткнулися з труднощами на фронті та були змушені скоротити кількість штурмових дій.

У Міністерстві цифрової трансформації також повідомили про впровадження режиму "білого списку" (Whitelist) - переліку перевірених терміналів Starlink, які працюватимуть стабільно для українських користувачів, але будуть недоступні для ворога.

Водночас стало відомо, що росіяни, намагаючись обійти обмеження, намагаються через погрози змушувати родини українських військовополонених реєструвати термінали на себе.

Докладніше про те, як уникнути блокування Starlink і потрапити до "білого списку", читайте в матеріалі РБК-Україна.

