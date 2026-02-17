Starlink можна буде верифікувати на пошті: покрокова інструкція

В Україні розширили можливості верифікації терміналів Starlink. Тепер підтвердити пристрої можна не лише у ЦНАПах, а й у відділеннях "Нової пошти" та "Укрпошти".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінцифри, "Нову Пошту" та гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.
Читайте також: ЗСУ пішли в контратаки на межі двох областей через збої Starlink і Telegram у РФ
З 17 лютого подати заявку на включення термінала до "білого списку" можна у відділеннях "Нової пошти" та "Укрпошти" по всій країні.
Після перевірки пристрій працюватиме без обмежень, а система дозволить відрізняти легальні термінали від тих, які можуть використовувати окупанти.
Варто зауважити, що ця процедура діє виключно для фізичих осіб. Що стосується юридичних осіб - процедура залишається повністю онлайн через портал "Дія", а військові реєструють пристрої через спеціальні системи у своїх підрозділах.
Один термінал фізична особа може підтвердити дистанційно. Якщо пристроїв кілька, їх необхідно принести до відділення для перевірки.
Це зроблено, щоб унеможливити реєстрацію обладнання, яке може перебувати на окупованих територіях або використовуватися ворогом.
Для подання заявки потрібно підготувати:
Для цього потрібно надати оператору:
Однак, що стосується "Нової Пошти", - там пройти верифікацію можна без черг. Для цього необхідно зареєструватися в електронну чергу на сайті "Нової пошти" та прийти до відділення в обраний час.
За даними Мінцифри, кожен підтверджений термінал допомагає відокремити українські пристрої від ворожих, блокувати нелегальні підключення та зберігати стабільний інтернет-зв’язок.
Неверифіковані термінали можуть не активуватися, щоб запобігти їх використанню, зокрема у ворожих безпілотниках.
Після появи у російських військ дронів із терміналами Starlink міністр оборони України Михайло Федоров звернувся до засновника компанії SpaceX Ілона Маска з проханням обмежити доступ БПЛА типу "Шахед" до супутникового зв’язку. Маск заявив, що готовий сприяти вирішенню питання.
Згодом SpaceX запровадила технічні обмеження: модеми Starlink припиняють роботу, якщо швидкість пристрою перевищує 90 км/год, що фактично унеможливлює їх використання на безпілотниках. Після цього російські війська зіткнулися з труднощами на фронті та були змушені скоротити кількість штурмових дій.
У Міністерстві цифрової трансформації також повідомили про впровадження режиму "білого списку" (Whitelist) - переліку перевірених терміналів Starlink, які працюватимуть стабільно для українських користувачів, але будуть недоступні для ворога.
Водночас стало відомо, що росіяни, намагаючись обійти обмеження, намагаються через погрози змушувати родини українських військовополонених реєструвати термінали на себе.
Докладніше про те, як уникнути блокування Starlink і потрапити до "білого списку", читайте в матеріалі РБК-Україна.