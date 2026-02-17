Starlink можно будет верифицировать на почте: пошаговая инструкция

Где теперь можно верифицировать Starlink

С 17 февраля подать заявку на включение терминала в "белый список" можно в отделениях "Новой почты" и "Укрпочты" по всей стране.

После проверки устройство будет работать без ограничений, а система позволит отличать легальные терминалы от тех, которые могут использовать оккупанты.

Стоит заметить, что эта процедура действует исключительно для физических лиц. Что касается юридических лиц - процедура остается полностью онлайн через портал "Дія", а военные регистрируют устройства через специальные системы в своих подразделениях.

Как проходит процедура

"Укрпочта"

Один терминал физическое лицо может подтвердить дистанционно. Если устройств несколько, их необходимо принести в отделение для проверки.

Это сделано, чтобы исключить регистрацию оборудования, которое может находиться на оккупированных территориях или использоваться врагом.

Для подачи заявки нужно подготовить:

паспорт и идентификационный код;

UTID или Dish ID (в приложении Starlink);

номер учетной записи или серийный номер комплекта (при наличии).

"Новая Почта"

Для этого нужно предоставить оператору:

ID-карту или загранпаспорт;

идентификационный код;

серийный номер комплекта, который обычно находится на коробке;

уникальный идентификатор терминала и идентификатор антенны;

номер вашей учетной записи на портале терминалов Starlink;

ссылка на портал, где можно проверить этот номер.

Однако, что касается "Новой Почты", - там пройти верификацию можно без очередей. Для этого необходимо зарегистрироваться в электронную очередь на сайте "Новой почты" и прийти в отделение в выбранное время.

Зачем нужна верификация

По данным Минцифры, каждый подтвержденный терминал помогает отделить украинские устройства от вражеских, блокировать нелегальные подключения и сохранять стабильную интернет-связь.

Неверифицированные терминалы могут не активироваться, чтобы предотвратить их использование, в частности во вражеских беспилотниках.