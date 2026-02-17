Starlink можно будет верифицировать на почте: пошаговая инструкция

В Украине расширили возможности верификации терминалов Starlink. Теперь подтвердить устройства можно не только в ЦПАУ, но и в отделениях "Новой почты" и "Укрпочты".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минцифры, "Новую Почту" и гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского.
Читайте также: ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей из-за сбоев Starlink и Telegram в РФ
С 17 февраля подать заявку на включение терминала в "белый список" можно в отделениях "Новой почты" и "Укрпочты" по всей стране.
После проверки устройство будет работать без ограничений, а система позволит отличать легальные терминалы от тех, которые могут использовать оккупанты.
Стоит заметить, что эта процедура действует исключительно для физических лиц. Что касается юридических лиц - процедура остается полностью онлайн через портал "Дія", а военные регистрируют устройства через специальные системы в своих подразделениях.
Один терминал физическое лицо может подтвердить дистанционно. Если устройств несколько, их необходимо принести в отделение для проверки.
Это сделано, чтобы исключить регистрацию оборудования, которое может находиться на оккупированных территориях или использоваться врагом.
Для подачи заявки нужно подготовить:
Для этого нужно предоставить оператору:
Однако, что касается "Новой Почты", - там пройти верификацию можно без очередей. Для этого необходимо зарегистрироваться в электронную очередь на сайте "Новой почты" и прийти в отделение в выбранное время.
По данным Минцифры, каждый подтвержденный терминал помогает отделить украинские устройства от вражеских, блокировать нелегальные подключения и сохранять стабильную интернет-связь.
Неверифицированные терминалы могут не активироваться, чтобы предотвратить их использование, в частности во вражеских беспилотниках.
После появления у российских войск дронов с терминалами Starlink министр обороны Украины Михаил Федоров обратился к основателю компании SpaceX Илону Маску с просьбой ограничить доступ БПЛА типа "Шахед" к спутниковой связи. Маск заявил, что готов способствовать решению вопроса.
Впоследствии SpaceX ввела технические ограничения: модемы Starlink прекращают работу, если скорость устройства превышает 90 км/ч, что фактически делает невозможным их использование на беспилотниках. После этого российские войска столкнулись с трудностями на фронте и были вынуждены сократить количество штурмовых действий.
В Министерстве цифровой трансформации также сообщили о внедрении режима "белого списка" (Whitelist) - перечня проверенных терминалов Starlink, которые будут работать стабильно для украинских пользователей, но будут недоступны для врага.
В то же время стало известно, что россияне, пытаясь обойти ограничения, пытаются через угрозы заставлять семьи украинских военнопленных регистрировать терминалы на себя.
Подробнее о том, как избежать блокировки Starlink и попасть в "белый список", читайте в материале РБК-Украина.