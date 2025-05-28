Starlink і ракети: Німеччина оголосила про нову фазу підтримки України

"Не буде обмежень для далекобійної зброї, Україна зможе в повному обсязі себе захищати і також вражати військові цілі за територією України. Це початок нової форми військово-промислової співпраці між нашими країнами" - заявив Мерц.

За його словами, Україна та Німеччина в кінці року вперше за багато років проведуть міжурядові консультації.

"Майже усі міністри федерального уряду сьогодні тісно співпрацюють зі своїми українськими колегами. І цю співпрацю ми будемо розширювати", - сказав канцлер.

Він уточнив, що заява про наміри між міністрами оборони України та Німеччини буде підписана сьогодні.

"Йдеться про тісну співпрацю у виробництві далекобійної зброї. Ми хочемо уможливити це виробництво. Ми також хочемо, щоб було спільне виробництво. Ми будемо це підтримувати", - зауважив він.

При цьому Мерц уточнив, що про нові домовленості не буде оголошуватись публічно. Але Німеччина та Україна будуть посилювати співпрацю та "дбати про те, щоб українська армія отримала все, що їй потрібно".

"Сьогодні ми зробили перший крок у відповідному напрямку. Я маю на увазі виробництво далекобійної зброї між Україною та Німеччиною. І це буде співпраця. Це йдеться про промислові обсяги. І це буде і може відбуватися і в Україні, і в Німеччині", - підкреслив Мерц.

Що сказав Зеленський

Водночас президент Володимир Зеленський уточнив, що радий новим домовленостям щодо спільних проектів з Німеччиною.

"Ми не будемо говорити публічно всі деталі. Але сьогодні є наші домовленості про інвестиції виробництва в Україну. Передусім зброєю. Це - виробництво дронів. Те, що дозволяє найбільш ефективно берегти життя наших воїнів", - сказав він.

Він також наголосив, що представники урядів України та Німеччини підписали угоди про співпрацю, будівництво і розвиток виробництв.

Ризик обмеження Starlink

Нагадаємо, наразі супутниковий інтернет Ілона Маска є основним засобом зв'язку на фронті в Україні. Мережа супутників допомагає військовим, уряду та цивільним підтримувати комунікацію як в тилу, так і в зонах бойових дій.

Однак в кінці лютого цього року ЗМІ почали писати про те, що Вашингтон порушив питання про можливе відключення країни від Starlink на тлі переговорів про рідкісноземи з Києвом. Також Європейська комісія вже вивчає, як допомогти Україні у разі обмеження доступу до мережі Starlink. Головний виконавчий директор Eutelsat Єва Бернеке пояснила, чи здатний її супутниковий оператор замінити мережу Маска в Україні.