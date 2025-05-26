США, Німеччина, Франція та Британія не обмежують Україну в ударах по РФ, - Мерц

Україна не має обмежень щодо ударів по територвї Росії з боку Німеччини, Франції, Британії та США.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час Європейського форуму WDR .

"Немає жодних обмежень щодо озброєння, яке постачається Україні - ні з боку британців, ні з боку французів, ні з нашого боку, і також не з боку американців", - сказав Мерц.

За його словами, це означає, що Україна може захищатися, зокрема, завдаючи ударів по військових об'єктах на території Росії.

"Раніше вона цього не могла, і до недавнього часу, за винятком поодиноких випадків, вона цього також не робила. Тепер - може", - додав німецький канцлер.