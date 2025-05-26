США, Німеччина, Франція та Британія не обмежують Україну в ударах по РФ, - Мерц
Україна не має обмежень щодо ударів по територвї Росії з боку Німеччини, Франції, Британії та США.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час Європейського форуму WDR.
"Немає жодних обмежень щодо озброєння, яке постачається Україні - ні з боку британців, ні з боку французів, ні з нашого боку, і також не з боку американців", - сказав Мерц.
За його словами, це означає, що Україна може захищатися, зокрема, завдаючи ударів по військових об'єктах на території Росії.
"Раніше вона цього не могла, і до недавнього часу, за винятком поодиноких випадків, вона цього також не робила. Тепер - може", - додав німецький канцлер.
Дозвіл на далекобійні удари
Нагадаємо, раніше сьогодні західні ЗМІ повідомляли, що адміністрація еолишнього президента США Джо Байдена вирішила дозволити Україні використовувати надану американську зброю для ударів по території Росії.
Україна протягом останніх місяців зверталася до США з проханням надати такий дозвіл, щоб завдавати ударів по військових об'єктах Росії далеко від українських кордонів.
Раніше американська сторона займала незмінно обережну позицію щодо цього питання. Однак за два місяці до інавгурації Дональда Трампа, Байден ухвалив рішення підтримати запит України.
Окрім того, Франція та Британія дозволили Україні завдати удари вглиб російської території за допомогою своїх ракет SCALP та Storm Shadow. Рішення було прийнято слідом за дозволом США.
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