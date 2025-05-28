Starlink и ракеты: Германия объявила о новой фазе поддержки Украины

"Не будет ограничений для дальнобойного оружия, Украина сможет в полном объеме себя защищать и также поражать военные цели за территорией Украины. Это начало новой формы военно-промышленного сотрудничества между нашими странами" - заявил Мерц.

По его словам, Украина и Германия в конце года впервые за много лет проведут межправительственные консультации.

"Почти все министры федерального правительства сегодня тесно сотрудничают со своими украинскими коллегами. И это сотрудничество мы будем расширять", - сказал канцлер.

Он уточнил, что заявление о намерениях между министрами обороны Украины и Германии будет подписано сегодня.

"Речь идет о тесном сотрудничестве в производстве дальнобойного оружия. Мы хотим сделать возможным это производство. Мы также хотим, чтобы было совместное производство. Мы будем это поддерживать", - отметил он.

При этом Мерц уточнил, что о новых договоренностях не будет объявляться публично. Но Германия и Украина будут усиливать сотрудничество и "заботиться о том, чтобы украинская армия получила все, что ей нужно".

"Сегодня мы сделали первый шаг в соответствующем направлении. Я имею в виду производство дальнобойного оружия между Украиной и Германией. И это будет сотрудничество. Речь идет о промышленных объемах. И это будет и может происходить и в Украине, и в Германии", - подчеркнул Мерц.

Что сказал Зеленский

В то же время президент Владимир Зеленский уточнил, что рад новым договоренностям по совместным проектам с Германией.

"Мы не будем говорить публично все детали. Но сегодня есть наши договоренности об инвестициях производства в Украину. Прежде всего оружием. Это - производство дронов. То, что позволяет наиболее эффективно беречь жизни наших воинов", - сказал он.

Он также отметил, что представители правительств Украины и Германии подписали соглашения о сотрудничестве, строительстве и развитии производств.

Риск ограничения Starlink

Напомним, сейчас спутниковый интернет Илона Маска является основным средством связи на фронте в Украине. Сеть спутников помогает военным, правительству и гражданским поддерживать коммуникацию как в тылу, так и в зонах боевых действий.

Однако в конце февраля этого года СМИ начали писать о том, что Вашингтон поднял вопрос о возможном отключении страны от Starlink на фоне переговоров о редкоземах с Киевом. Также Европейская комиссия уже изучает, как помочь Украине в случае ограничения доступа к сети Starlink. Главный исполнительный директор Eutelsat Ева Бернеке объяснила, способен ли ее спутниковый оператор заменить сеть Маска в Украине.