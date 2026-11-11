Старые требования РФ, гарантии безопасности и обмен: источники о первом дне переговоров в Абу-Даби

Основными темами первого дня переговоров в Абу-Даби были будущая архитектура безопасности и гарантии безопасности для Европы, Украины и РФ. Кроме того, обсуждалась возможность проведения большого обмена пленником.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

Первоначально украинская сторона провела разговор с европейскими и американскими представителями. А уже потом - произошли переговоры с россиянами. По данным издания, российская делегация, среди прочего, упомянула о своих предложениях по изменению европейской архитектуры безопасности, которые Путин продвигал в диалоге с тогдашним президентом США Джо Байденом в декабре 2021 года. Отметим, что речь идет о так называемых "гарантиях безопасности", которые Москва предлагала закрепить в договоренностях с США и НАТО. Среди ее требований были отказ от дальнейшего расширения Альянса, сокращение военного присутствия других союзников в странах, вступивших в НАТО после 1997 года, и ограничение военного сотрудничества с постсоветскими государствами вне Альянса, в частности, Украины. "По их словам, мол, то, что Байден не пошел на их условия, привело к войне. Хотя все понимают, что не в этом дело. В то же время американцы пытались сегодня во время переговоров понять, чего боится Россия, что ей нужны гарантии безопасности", - пояснил собеседник. Источники издания ожидают, что на следующий день на переговорах обсудят возможное прекращение огня, вопросы энергетики и безопасность в Черном море.

Трехсторонние переговоры Украины, США и России по завершению войны стартовали в Абу-Даби 10 ноября. Первая встреча продолжалась более четырех часов, после чего делегации договорились продолжить работу 11 ноября.

Украинскую делегацию возглавляет Рустем Умеров, в нее также вошли руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий. Россию представляют помощник Путина Владимир Мединский и представители дипломатического и силового ведомств.

Еще днем 10 ноября источник РБК-Украина сообщил, что среди тем переговоров есть подготовка большого обмена пленными.